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NBA／盛讚唐西奇一大球風特質 詹姆斯：讓人感到很興奮

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯(左)和唐西奇。 美聯社
詹姆斯(左)和唐西奇。 美聯社

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）近日在《Mind the Game》Podcast節目中與前MVP奈許（Steve Nash）對談，席間他大力稱讚新搭檔唐西奇（Luka Doncic），表示唐西奇是「這個世代最具影響力的球員之一」，並點出與唐西奇一起打球讓他最感到興奮的特質。

「他打球的方式，正是我一直希望能影響這一代人去效法的，」詹姆斯說道，「他沒有預設劇本，如果有兩人防守你，那就代表有人數上的優勢。若對位的球員守不住你，你直接攻擊；一旦協防出現，你就做出正確的傳球選擇。」

詹姆斯特別提到唐西奇能在場上不僅自己發揮，還能讓隊友信心倍增，這在他心中是最頂尖球員才具備的特質。他說：「我一直都欣賞那些能讓隊友變得比原本還強的球員，你（指奈許）做過這件事，唐西奇過去7年也在做，保羅（Chris Paul）當年在紐奧良也是這樣的球員。」

詹姆斯並舉自己2006年帶領騎士打進總冠軍賽為例：「我當年如果不能讓2006年的那支球隊相信他們比實際還強，我根本沒機會帶他們進總冠軍賽。他們會為你赴湯蹈火，因為你讓他們相信自己。」

此外，詹姆斯也高度肯定唐西奇從小在歐洲培養的籃球素養：「他從斯洛維尼亞到馬德里，打自13、14歲就在職業賽場上磨練。他從那時就開始學正確的打球方式，然後把這一切帶到NBA，從第一天起就展現出這樣的球風和態度。」

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