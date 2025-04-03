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NBA／對DPOY競爭對手傑克森失望 勇士格林：太多不必要犯規

聯合新聞網／ 綜合報導
傑克森(左)、格林(右)。 美聯社
傑克森(左)、格林(右)。 美聯社

勇士隊格林（Draymond Green）近日在防守端展現強大存在感，有望奪下生涯第2座年度最佳防守球員（DPOY），昨天與灰熊隊交手，賽後他表示對灰熊球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）感到失望。

傑克森曾在2022-23賽季奪下DPOY，與格林都是本季DPOY熱門人選，不過犯規問題從生涯初期至今一直困繞著他。昨天與勇士交手他又犯滿離場，灰熊也吞下關鍵一敗。

格林與傑克森都來自密西根州大，關係相當不錯，格林受訪時直呼對傑克森感到失望，「他很強，但還在陷入犯規麻煩很不應該，吞了一些不必要的犯規，這些都是可以避免的。現在是時候讓他在這方面更進一步。」

「他的球隊需要他在場上，傑克森要清楚這點，他進攻端進步很多，越來越難防守，不能因為防守犯規把自己弄下去，從我的角度來看，真的有點讓人失望」格林說。

傑克森也同意自己犯規太多，「我太重要了，必須留在場上，這是我的問題，確實讓大家失望了，這點要承擔責任。」

Draymond Green 勇士 灰熊

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