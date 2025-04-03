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NBA／致勝球成獨行俠救世主 AD飆復出代表作曝關鍵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
AD(右)面對老鷹隊攻下全場最高34分，包括最後3秒的致勝球，助隊以120：118驚險奪勝。 路透
AD(右)面對老鷹隊攻下全場最高34分，包括最後3秒的致勝球，助隊以120：118驚險奪勝。 路透

獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天打出傷後回歸的代表作，面對老鷹隊攻下全場最高34分，包括最後3秒的致勝球，助隊以120：118驚險奪勝；戴維斯也透露，只要克服心理障礙，就能打出主宰表現。

戴維斯美國時間2月8日從湖人隊被交易到獨行俠，改披新東家戰袍的處女秀就繳出26分、16籃板、7助攻和3火鍋，但也在同場比賽成傷兵，左內收肌拉傷讓他直接缺席6星期，直到3月底才歸隊。

回歸的頭4戰，戴維斯表現掙扎，場均成績是14.3分、6.8籃板，今天則是出賽30分鐘繳出34分、15籃板和5阻攻的主宰表現，除助隊收下近4戰的第3勝，和排名第10的國王隊勝差也拉開到1.5場。

獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）讚，戴維斯攻守兩端都有終結者般的身手，是球隊重心，「他無疑是我們的最佳球員，所以他做到他該做的事，表現讓人難以置信。」後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）附和說，戴維斯展現出帶球隊奪勝的企圖心和身手。

成為今天奪勝功臣的戴維斯，今天第一節還被隊友葛佛（Daniel Gafford）手肘撞到，右膝縫了4針；他透露只要解決「心魔」，就能好好展現自己。

「儘管現在已經沒感覺到疼痛，也沒任何問題，我總會突然迸發，開始想這些。」戴維斯分享說，今年賽前小睡後，他決心專注在比賽上，順其自然好好打球，「就是出去帶著能量、力量和統治力，並掌控住節奏。」

獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）今天也回歸貢獻15分、11籃板，戴維斯說：「我們知道當我們身體健康、狀態好時能有多強勢，我們就是要上場並加強我們的主導地位。」

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