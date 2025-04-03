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NBA／雷霆退活塞奪11連勝 亞歷山大這紀錄追平喬丹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆隊亞歷山大(右)。 美聯社
雷霆隊亞歷山大(右)。 美聯社

連勝不止的雷霆隊今天再以119：103擊敗活塞隊，迎接11連勝同時將本季對戰東區隊伍的戰績推進到29勝1敗，還寫下多項紀錄，64勝到手還追平隊史最佳，本季第50場勝分超過兩位數也追平聯盟紀錄；當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天再有33分演出，追平「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）保持的連續69場20分以上得分紀錄。

雷霆首節就轟下41分，14分優勢雖在半場打完縮小到65：59，第三節在威廉斯（Jalen Williams）「3分打」下帶動10：0攻勢，領先回到兩位數，帶著97：81領先進入決勝節。

活塞第四節打出22：10攻勢，湯普森（Ausar Thompson）3分55秒進球後追到103：107，但分數就此凍結，將近4分鐘的得分荒讓雷霆一波12：0攻勢鎖定主場勝利，亞歷山大讀秒階段上罰球線時球迷更高喊「MVP」慶祝。

亞歷山大今天轟下全場最高33分，本季第48場單場超過30分，排名隊史第2，連續20分以上場次累積到69場也追平喬丹，歷史上僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的連續76場，以及張伯倫（Wilt Chamberlain）單季兩度連續80場破20分。

雷霆以16分差距奪勝，本季第50場勝分超過兩位數，同樣追平聯盟紀錄；今天也是雷霆本季最後一場碰東區隊伍，奪勝後寫下對戰東區球隊的主場15戰全勝完美勝率。

Shai Gilgeous-Alexander 喬丹 活塞 雷霆

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