NBA／火箭痛宰爵士鎖定季後賽門票 「後哈登時代」首次

火箭隊今天以143：105痛宰爵士隊，確定至少西區前6，鎖定一張季後賽門票。這是「大鬍子」哈登（James Harden）離隊後，火箭首次闖進季後賽。

火箭上次打進季後賽是2019-20賽季，哈登2020-21賽季只打8場就離隊，從那時起，火箭已連4季無緣季後賽。

火箭上季聘請尤多卡（Ime Udoka）擔任主帥，41勝41敗西區第11，無緣附加賽。本季火箭捲土重來，年輕球員湯普森（Amen Thompson）等人顯著成長，戰績扶搖直上，順利拿下季後賽門票，目前戰績50勝27敗，位居西區第2，領先第3的湖人隊3場勝差。

火箭後衛格林（Jalen Green）受訪時讚美尤多卡，「我們本來就有天賦，但尤多卡是這支球隊的蛇頭，他激發我們鬥志，建立文化，讓大家全力去打球。上賽季他給我們上一課，如果不拼命打球，就會被換下場。」

對於鎖定季後賽，尤多卡淡定表示，「我不認為有人會特別興奮，我們還有5場比賽要打，競爭依然很激烈。」