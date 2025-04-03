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NBA／衛少連2天上籃放槍！金塊不敵馬刺、湖人登上西區第3
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）昨天面對灰狼隊上籃放槍成為戰犯，金塊隊今天連續出賽，主力球員們都輪休，衛少單核帶隊，沒想到關鍵時刻又放槍，終場以106：113不敵馬刺隊。
包含約柯奇（Nikola Jokic）在內的多名金塊主力球員輪休，衛少前3節就狂砍30分，金塊仍落後3分。末節衛少一分未得，比賽最後4分半又上籃放槍，引發網友們熱議，金塊終場也以7分之差輸球。
衛少全場25投11中，得到30分11籃板6助攻，皮克特（Jalen Pickett）繳出17分11籃板10助攻的大三元。馬刺7人得分上雙，新人王熱門卡瑟爾（Stephon Castle）拿下15分15籃板9助攻的準大三元。
金塊輸球後戰績47勝30敗，湖人以46勝29敗戰績反超，登上西區第3。
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