NBA／灰熊莫蘭特有亮槍「前科」還挑釁勇士 聯盟啟動調查

灰熊隊近況不佳，昨天輸給勇士隊後吞下近8場的第7敗，排名落到西區第6，有「前科」的當家球星莫蘭特（Ja Morant）比賽尾聲還對勇士板凳區比出「開槍」動作，挑釁動作引發討論，聯盟現在也要進行調查。

美國《ESPN》接獲消息來源得知，聯盟將調查莫蘭特的開槍動作，勇士希爾德（Buddy Hield）也做出類似動作回應，聯盟也會同時調查。消息來源表示，聯盟最快會在台灣時間今天就會有動作，將與相關人士進行對談了解狀況。

莫蘭特的爭議動作發生在昨天比賽的最後20秒，勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）罰球後灰熊喊出暫停，莫蘭特突然對勇士板凳區比出「開槍」手勢，轟出12記三分彈的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）立刻兩手一攤表示不理解，同場繳出「大三元」的格林（Draymond Green）同樣用肢體動作表達困惑，隊友希爾德則是比出同樣動作回應莫蘭特，兩人雙雙領到技術犯規。

25歲的莫蘭特過去已經因兩度亮槍遭聯盟禁賽，第一次是2023年3月，他在輸給金塊隊後到夜店並在個人社群秀出槍枝，遭聯盟禁賽8場；同年5月他在朋友帳號的直播上再度亮槍，代價是2023到24賽季的前25場都遭禁賽。