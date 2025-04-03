NBA／想回到巔峰狀態 安比德下周再動膝蓋手術

早早無緣季後賽的76人隊今天宣布，當家中鋒安比德（Joel Embiid）下周將進行左膝關節鏡手術，手術後預計6周再評估，若一切順利，新賽季前應能健康回歸。

左膝傷勢已經困擾安比德超過一年，甚至2月底76人直接宣布讓當家中鋒「關機」，本季不會再上陣。過去幾周安比德和球隊就不斷討論如何解決膝蓋問題，最終在醫生和專家諮詢建議下，安比德決定動手術，希望能回到過去幾季的巔峰狀態。

2月以20分差距慘敗給衛冕軍塞爾蒂克隊後，安比德受訪曾提到，現在自己表現和一年前完全不同，「感覺很糟，我或許需要修正問題，然後回到那樣的水準，但當你無法做自己時很難抱持信念。」

安比德本季僅僅出賽19場，儘管仍有場均23.8分、8.2籃板和4.5助攻表現，但和前兩季表現無法比擬，球隊戰績也勝少敗多。安比德是2023年的聯盟MVP得主，但2024年1月碰勇士隊時和庫明加（Jonathan Kuminga）碰撞造成腿傷，2月接受膝蓋手術，4月季後賽回歸，但雖有33分、10.8籃板和5.7助攻，76人仍在首輪遭尼克隊6戰淘汰。

結束NBA賽季後，安比德加入美國隊到巴黎奧運完成連霸，但新賽季就因膝蓋不適缺陣，直到美國時間去年11月12日碰尼克才復出，不過才打了4場比賽就缺席數周，最後在今年2月決定提前結束賽季。