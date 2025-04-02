NBA／「戰犯」衛少快閃離場 約柯奇相挺：知道他不想犯規

灰狼隊和金塊隊今天血戰到2度延長賽，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）雖轟下61分「大三元」寫下聯盟紀錄，但隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）最後關頭的上籃「放槍」以及0.1秒的犯規，讓灰狼演出140：139的戲劇逆轉，「衛少」也早早離開球場，沒有接受媒體採訪。

衛斯特布魯克在金塊開放休息室給媒體進入前就離開，繳出61分、10籃板、10助攻的約柯奇被問到，是否有和衛斯特布魯克聊聊，他回說：「為什麼要？這就發生了，這就是籃球，我很確定他並不想犯規，就是發生了。」

在穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）兩位先發大將雙雙缺陣下，約柯奇今天化身超人，上場時間達到52分鐘38秒，下半場和兩度延長賽全部打滿，教頭馬龍（Michael Malone）透露這是約柯奇的決定，締造NBA最高分「大三元」紀錄的主角也承認，教練有多次詢問他是否需要下場休息，「但我感覺很好。」

灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）今天攻下全隊最高34分外帶10籃板和8助攻，對上金塊更已經連7場至少拿25分，約柯奇也不吝嗇稱讚對手，他說：「他剛開始嶄露頭角，這就是明星球員該做的事情，這是為何他是聯盟中特別的人、特別的球員。」

A disaster sequence from Russell Westbrook



ARE YOU NOT ENTERTAINED???pic.twitter.com/YmI6tRhS7H — Barstool Sports (@barstoolsports) 2025年4月2日