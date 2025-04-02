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NBA／本性難移？灰熊莫蘭特與勇士希爾德「開槍」惹議
灰熊隊今天在主場遭到勇士隊逆轉，苦吞近8場第7敗，跌至西區第6。當家球星莫蘭特（Ja Morant）還在比賽中做出敏感手勢，與勇士隊希爾德（Buddy Hield）互比「開槍」動作。
比賽最後20.8秒勇士領先7分，灰熊叫暫停時，莫蘭特突然和希爾德互比開槍手勢，兩人都領到1次技術犯規。畫面曝光後在網路上瘋傳，並引發熱議，因為莫蘭特曾因二度亮槍事件，遭聯盟禁賽25場。
灰熊終場以9分之差輸球，苦吞近8場第7敗，目前戰績44勝32敗與灰狼隊相同，以對戰優勢暫居西區第6，領先第8名的快艇隊也只有0.5場。
灰熊再輸下去可能要打附加賽，球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）受訪時表示，「每一場比賽緊張感都在不斷提升，現在必須達到最高點。我們清楚自己沒任何鬆懈餘地，現在就是我們最需要保持警覺的時刻。」
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