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NBA／與巴特勒同時上場勇士18勝2敗 柯瑞：享受和他一起帶隊

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)、柯瑞(右)。 路透
巴特勒(左)、柯瑞(右)。 路透

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）今天狂砍52分，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也挹注27分，兩人聯手以134：125險勝灰熊隊，登上西區第5。柯瑞受訪時直呼，很享受和巴特勒一起帶領球隊。

柯瑞全場31投16中，三分球20中12，繳出52分10籃板8助攻5抄截的豪華數據。巴特勒也在攻守兩端展現影響力，關鍵時刻抄掉灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）的球，全場27分6籃板4助攻3抄截，罰球12投全進。

賽後柯瑞接受《Warriors Postgame Live》節目訪問，提到與巴特勒的搭配，「這就是這筆交易對我們來說如此合理的原因，也是為什麼我們表現一直很出色。這是一組很棒的搭檔，我們打法雖然不同，卻非常互補。」

柯瑞進一步說明巴特勒的優點，「當我們專注比賽且場上空間感良好時，他會吸引大量防守注意力。他總是能做出正確決定，能製造罰球機會，並且穩穩罰進。防守端，他在比賽最後時刻抄掉莫蘭特的球，那球完全是高籃球智商的展現。」

本季兩人同時上場，勇士戰績18勝2敗，柯瑞強調關鍵時刻能和巴特勒一起帶隊，壓力小很多，「能像今天這樣挺身而出，全隊合力奪勝，這讓人感到興奮，我很享受與巴特勒一起帶領球隊前進。」

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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