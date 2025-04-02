快訊

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

有人來接了！福懋油爆萬張巨量未跌停 換這兩檔亮綠燈

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇61分大三元寫多項紀錄輸球 教頭不忘為衛少緩頰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇。路透
約柯奇。路透

金塊今天在主場出戰灰狼兩隊打出一場二度延長拉鋸戰，金塊約柯奇（Nikola Jokic）單場拿下61分外帶10籃板、10助攻的史詩級大三元，並改寫多項生涯與聯盟紀錄，不過最終金塊卻以1分差距吞下敗仗。

約柯奇在今天與灰狼之戰創下多項紀錄，包括單場得分61分，出賽53分鐘都創下生涯新高，同時單場61分也是本賽季所有球員新高，另一人則為已經從國王轉戰馬刺的福克斯，他曾在去年11月對戰灰狼的比賽中單場拿下60分，且最終國王同樣在延長賽不敵灰狼。

而約柯奇今天也成為史上首位拿下60分級大三元的中鋒，更是聯盟大三元史上單場最高得分球員，在過去也僅有2名球員曾達成過60分級大三元紀錄，分別為唐西奇（Luka Doncic）與哈登（James Harden）兩人皆拿下60分，但約柯奇卻是首位輸球的球員。

談到約柯奇今天的表現，金塊教頭馬龍（Michael Malone）說：「第三節結束後，約柯奇跟我說『教練我狀況很好，讓我留在場上吧，我不想要下場，讓我繼續打球。』顯然，他的節奏很好，61分、10籃板、10助攻、2抄截，這傢伙根本就是個超人。」

對於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在比賽最後關頭出現致命放槍與犯規，馬龍也為子弟兵緩頰，「他是一個討厭失敗的人，他可能不想要聽這些東西，因為他是一個完美主義者，也是一位競爭者，今晚我們是以一個團隊輸掉比賽，而不是一名球員輸掉比賽。」

延伸閱讀

NBA／約柯奇60分大三元輸球史上首人 衛少成金塊惜敗灰狼戰犯

NBA／約柯奇隨手扔進大號三分 金塊主帥：不亂投命中率會第1

NBA／約柯奇潛能極限未完全釋放？同胞射手：他還能再升級

NBA／爆冷！金塊少約柯奇等3大先發 竟斷勇士7連勝

相關新聞

NBA／約柯奇61分大三元寫多項紀錄輸球 教頭不忘為衛少緩頰

金塊今天在主場出戰灰狼兩隊打出一場二度延長拉鋸戰，金塊約柯奇（Nikola Jokic）單場拿下61分外帶10籃板、10...

NBA／前一次打灰熊只拿2分 柯瑞今轟52分：早忘了那一場

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）前一度遭遇灰熊隊，7投盡墨只靠罰球拿2分，球隊更以51分差距遭血洗，不過...

NBA／柯瑞飆52分是個人最佳表現？格林秒反駁：當然不是

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰灰熊隊火力全開，上半場就轟進8記三分球，下半場再追加4記，以全場1...

NBA／與巴特勒同時上場勇士18勝2敗 柯瑞：享受和他一起帶隊

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）今天狂砍52分，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也挹注27分，兩人聯手以134：125險勝灰熊隊，登上西區第5。柯瑞受訪時直呼，很享受和巴特勒一

NBA／公鹿主帥瑞佛斯勝場數追平「禪師」並列史上第7

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊今天在「字母哥」安特托昆博領軍下，全場73投51中，以創隊史紀錄的68.9%命中率擊敗鳳凰城...

NBA／約柯奇60分大三元輸球史上首人 衛少成金塊惜敗灰狼戰犯

金塊與灰狼隊今天打進二度延長，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）狂轟61分10籃板10助攻，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻放槍，防守時又被裁判吹犯規，送對手3罰，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。