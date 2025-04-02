NBA／約柯奇61分大三元寫多項紀錄輸球 教頭不忘為衛少緩頰

金塊今天在主場出戰灰狼兩隊打出一場二度延長拉鋸戰，金塊約柯奇（Nikola Jokic）單場拿下61分外帶10籃板、10助攻的史詩級大三元，並改寫多項生涯與聯盟紀錄，不過最終金塊卻以1分差距吞下敗仗。

約柯奇在今天與灰狼之戰創下多項紀錄，包括單場得分61分，出賽53分鐘都創下生涯新高，同時單場61分也是本賽季所有球員新高，另一人則為已經從國王轉戰馬刺的福克斯，他曾在去年11月對戰灰狼的比賽中單場拿下60分，且最終國王同樣在延長賽不敵灰狼。

而約柯奇今天也成為史上首位拿下60分級大三元的中鋒，更是聯盟大三元史上單場最高得分球員，在過去也僅有2名球員曾達成過60分級大三元紀錄，分別為唐西奇（Luka Doncic）與哈登（James Harden）兩人皆拿下60分，但約柯奇卻是首位輸球的球員。

談到約柯奇今天的表現，金塊教頭馬龍（Michael Malone）說：「第三節結束後，約柯奇跟我說『教練我狀況很好，讓我留在場上吧，我不想要下場，讓我繼續打球。』顯然，他的節奏很好，61分、10籃板、10助攻、2抄截，這傢伙根本就是個超人。」

對於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在比賽最後關頭出現致命放槍與犯規，馬龍也為子弟兵緩頰，「他是一個討厭失敗的人，他可能不想要聽這些東西，因為他是一個完美主義者，也是一位競爭者，今晚我們是以一個團隊輸掉比賽，而不是一名球員輸掉比賽。」