NBA／公鹿主帥瑞佛斯勝場數追平「禪師」並列史上第7

公鹿隊今天在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍下，全場73投51中，以創隊史紀錄的68.9%命中率擊敗太陽隊，比數133：123。

美聯社報導，公鹿主將安戴托昆波本場拿下37分，全隊以10分之差擊敗狀態低迷、人手不足的太陽，也終止公鹿近期4連敗。他在賽後受訪表示，球隊真的很需要這場勝利。

公鹿這場比賽三分球29投17中，全場73投51中，命中率68.9%創隊史新高。全隊先前紀錄是66.7%，是在1985年12月15日對上國王隊時所寫下。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）執教生涯戰績提升至1155勝816負，追平名教練「禪師」傑克森（Phil Jackson），名列NBA例行賽勝場數第7。

太陽遭遇4連敗，球星杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）和奧尼爾（Royce O'Neale）今天全部缺陣。杜蘭特3月30日扭傷左腳踝，預計客場3戰均無法參加。