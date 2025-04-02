NBA／柯瑞飆52分是個人最佳表現？格林秒反駁：當然不是

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰灰熊隊火力全開，上半場就轟進8記三分球，下半場再追加4記，以全場12顆三分彈、52分表現率隊以134：125奪勝，3連勝入袋外也超越灰熊來到西區第5，讓總教練柯爾（Steve Kerr）大讚柯瑞表現「不可思議」。

本季成為勇士隊史最多勝教頭的柯爾，2014年接下勇士兵符，和柯瑞已經一起打下4座總冠軍；見證過柯瑞無數經典時刻，勇士教頭今天看到第二節柯瑞一次誇張進球仍感到不可置信。

「整場比賽，周圍都是人還可以拿52分。」柯爾提到，以勇士教練身份已經看柯瑞如此表現已經11年，擔任教練前也早有關注，「你會真正感受到他的才華有多偉大，這傢伙太有觀賞性了。」

和柯瑞長期合作的格林（Draymond Green）今天也有「大三元」演出，當被問到這場比賽是否是柯瑞表現最好的比賽，他回說：「當然不是，才沒機會。我和他一起打球15年，我已經記不清最好的是哪一場，但不會是這場。」

柯瑞生涯最高得分是2021年1月碰拓荒者隊的62分，單場最多記三分球是13顆，今天52分是本季次高，2月底碰魔術隊他也轟進12記三分球，以56分表現率隊奪勝。