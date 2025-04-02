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NBA／約柯奇60分大三元輸球史上首人 衛少成金塊惜敗灰狼戰犯

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇成史上首位60分大三元輸球的球員。 法新社
約柯奇成史上首位60分大三元輸球的球員。 法新社

金塊灰狼隊今天打進二度延長，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）狂轟61分10籃板10助攻，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻放槍，防守時又被裁判吹犯規，送對手3罰，金塊終場以139：140含恨落敗。

金塊第4節靠約柯奇2罰全中將比賽拖進延長賽，延長賽又靠約柯奇打進關鍵2分，進入二度延長。

比賽最後17.1秒約柯奇2罰1中，衛斯特布魯克抄球成功，結果上籃竟放槍。灰狼最後一波進攻愛德華（Anthony Edwards）切入後，傳給外圍射手華克（Nickeil Alexander-Walker），投籃沒進，但裁判吹衛斯特布魯克防守犯規，裁判看完重播後確定時間剩0.1秒，華克前2罰都進，最後1罰故意沒進，鎖定勝局。

約柯奇全場29投18中，罰球24中19，拿下生涯新高的61分，外帶11籃板10助攻，成為史上第3位60分大三元的球員，前兩人是2018年的哈登（James Harden）和2022年的唐西奇（Luka Doncic），約柯奇是這3人之中唯一輸球的球員。

Nikola Jokic Russell Westbrook 灰狼 金塊

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