NBA／前一次打灰熊只拿2分 柯瑞今轟52分：早忘了那一場

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）前一次遭遇灰熊隊，7投盡墨只靠罰球拿2分，球隊更以51分差距遭血洗，不過這場去年12月的失利他已拋諸腦後，今天狂飆12記三分彈，轟下全場最高52分，率隊以134：125奪勝。

兩次作客表現大相逕庭，今天三分球20投12中的柯瑞說，早就忘記上一次的狀態，「我只是專注在這場比賽對我們有多重要上。」

兩隊賽前只有半場勝差，勇士奪勝後除取得賽季對戰3勝1敗優勢，排名更擠下灰熊到西區第5位。

柯瑞今天上半場手感更加，前5投全部把握，包括4次外線機會，上半場就以10投8中的三分彈轟下32分，儘管下半場數度落後，第四節他再帶動一波14：2攻勢，為勇士鎖定勝利。

這是柯瑞生涯第27場單場至少10記三分彈的比賽，聯盟無人能及，才從骨盆挫傷回歸的他表示，養傷期間身體和心理都得到幫助，「我覺得在很好的節奏裡，一星期的休息很有幫助，油箱已經滿了。」

柯瑞的標分表現也讓他超越傳奇球星衛斯特（Jerry West），成為NBA得分榜第25位。柯瑞表示，超越前輩的感覺十分特別，自己也因此有些情緒，畢竟前輩對聯盟、對世界籃球都影響甚大。