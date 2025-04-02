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NBA／昔日宿敵成學生家長 畢比：我與歐尼爾關係很好

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
昔日國王隊當家主控畢比成為昔日宿敵「俠客」歐尼爾兒子的大學教練。 美聯社
昔日國王隊當家主控畢比成為昔日宿敵「俠客」歐尼爾兒子的大學教練。 美聯社

沙加緬度州大近日宣布由昔日國王隊當家主控畢比（Mike Bibby）接任球隊總教練，將成為昔日場上冤家歐尼爾（Shaquille O’Neal）兒子薩奎爾（Shaqir O’Neal）的教練，談到與這位「學生家長」的關係，畢比在今天的介紹記者會上表示，「我們關係很好，除非是到互相比賽時。」

在2012年高掛球鞋並轉任教練後，畢比過去幾年不僅曾帶領鳳凰城影山高中5度拿下州冠軍，還培育了25名獲得大學獎學金的球員，過去一段時間他更曾擔任波多黎各國家隊教練，並在騎士、灰熊夏季聯盟執教，也一度成為發展聯盟引燃隊的助理教練。

今天沙加緬度州大也正式宣布，將聘請與沙加緬度有著深厚關係的畢比擔任球隊新任主帥，該校體育總監奧爾（Mark Orr ）說：「這真的太棒了，看看我們的新任主帥，畢比在今天的加入象徵著沙加緬度州大過去幾年的成功轉變，毫無疑問我們正在崛起中。」

奧爾指出，在尋找球隊總教練的過程中，收到來自不少NBA級別教練的詢問電話，不過考量到畢比在這座城市的成就，最終他也成為最理想的新任主帥人選。

對於回到熟悉的沙加緬度進行執教工作，畢比說：「我不會只滿足於回到這邊，我不想要讓這座城市失望，我將會盡我最大努力，這些孩子正試圖達到我過去曾去過的地方，為什麼不把曾到過那個地方的人的經驗與他們分享呢。」

而畢比上任後首位成功招募的球員，正是昔日場上宿敵、前湖人球星歐尼爾的兒子薩奎爾，兩人過去曾代表國王與湖人在場上進行過激烈交鋒，更擦出過不少火花，談到與歐尼爾的關係時，畢比則說：「我認為我們關係很好，當然到場上比賽時，狀況可能就會變得不太好，我們做了很多努力來讓競爭持續下去，並試圖在聯盟中取得成功。」

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