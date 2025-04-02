NBA／76人本季第52套先發破歷史紀錄 傳季後想簽回葛萊姆斯

76人隊本季遭遇嚴重傷病潮，本場比賽他們推出本季第52套先發陣容，打破歷史紀錄，終場仍以91：105不敵尼克隊，苦吞9連敗。

76人先發陣容為康西爾（Ricky Council IV）、華克（Lonnie Walker IV）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、愛德華（Justin Edwards）和波納（Adem Bona）。

本場76人一路挨打，葛萊姆斯砍進全隊最高26分；尼克隊雙星布朗森（Jalen Brunson）和唐斯（Karl-Anthony Towns）沒上場，阿努諾比（OG Anunoby）27分全隊最高。

目前76人戰績23勝53敗，聯盟倒數第5，有望獲得高順位選秀權。

葛萊姆斯被獨行俠隊交易到76人後，獲得無限開火權，出賽22場，場均拿下21.8分5.0籃板4.2助攻1.5抄截，投籃命中率49.1%，休賽季他將成為自由球員。

知名記者史坦（Marc Stein）指出，76人希望將葛萊姆斯簽回，《Spotrac》記者史密斯（Keith Smith）推測他的新合約價碼約4年1億美元。