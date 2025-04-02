快訊

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

NBA／柯瑞狂轟12記三分彈單場52分 勇士退灰熊排名也超車

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞狂轟12記三分彈單場52分 勇士退灰熊排名也超車

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞狂射12顆三分球，飆52分。 美聯社
柯瑞狂射12顆三分球，飆52分。 美聯社

西區第5的灰熊隊和第6的勇士隊今天正面交鋒，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆12記三分球在內的52分，率隊第四節末打出14：2的逆轉攻勢，以134：125踢館成功，3連勝入袋也賞給灰熊4連敗，排名更「超車」升到第5位。

勇士第一節三分球17投9中，柯瑞一人就包辦5球，他前四次外線出手都命中，短暫下場後節末上陣再追加一球，單節就有19分進帳，助隊取得45：32領先。

灰熊第二節打出24：13攻勢，差距縮小到56：58，不過柯瑞飆進32呎大號三分彈，個人連投帶罰連拿10分，節末再追加單場第8顆三分球，讓勇士半場打完維持74：66領先。

柯瑞上半場三分球10投8中狂飆32分，外帶7籃板、5助攻，巴特勒也有15分。

灰熊第三節先連拿6分，差距再回到2分差；柯瑞外線雖再破網，但莫蘭特（Ja Morant）9分22秒完成「3分打」助灰熊77：77追平比數。柯瑞馬上回敬單場第10顆三分彈，莫蘭特也回飆追平外線，傑克森（Jaren Jackson Jr.）和貝恩（Desmond Bane）接連進球打出8：0攻勢更讓灰熊88：84逆轉比分。柯瑞的第11顆外線讓勇士91：91再追平，三節打完兩隊也以103：103戰平。

決勝節比分仍拉鋸，柯瑞2分55秒飆進單場第12顆三分球，個人得分達到50分大關，1分55秒巴特勒再造成傑克森犯滿，他連4罰俱中讓勇士回到125：122領先，接續柯瑞外線雖失守，但1分11秒波傑姆斯基（Brandin Podziemski）完成關鍵補籃，灰熊又發生失誤，讓穆迪（Moses Moody）投進三分球為勇士追加保險分，最終勇士就以134：125帶走勝利。

NBA單場三分球進球紀錄是柯瑞前隊友湯普森（Klay Thompson）2018年10月底面對公牛隊的14球，柯瑞2016年也曾有單場13記三分彈演出，今天雖差1球追平個人最佳，20投12中拿50分、10籃板、8助攻、5抄截的全能表現仍是勇士連勝功臣；巴特勒12罰俱中貢獻27分，格林（Draymond Green）完成13分、10籃板、12助攻的「大三元」。

灰熊當家球星莫蘭特也有36分演出，傑克森22分，但沒能助隊止敗，排名也遭勇士超前，從第5掉到第6位。

Stephen Curry 勇士 灰熊

延伸閱讀

NBA／巴特勒搭檔柯瑞18戰16勝 全能數據創勇士最速紀錄

NBA／柯瑞歸隊就飆5三分球、23分 勇士橫掃鵜鶘止2連敗

NBA／加入勇士後首度2連敗 巴特勒：我們當然需要柯瑞

NBA／柯瑞個人訓練「不對勁」續休兵 瞄準下戰再復出

相關新聞

NBA／柯瑞狂轟12記三分彈單場52分 勇士退灰熊排名也超車

西區第5的灰熊隊和第6的勇士隊今天正面交鋒，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆12記三分球在內的52分，...

NBA／不放棄季後賽機會 太陽希望杜蘭特下周回歸

太陽隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）前一戰扭傷左腳踝成傷兵，預計至少缺陣一周，從今天開啟的客場3連戰很難回歸...

NBA／活塞灰狼大亂鬥禁賽處分出爐！史都華因累犯最多場

活塞和灰狼隊前天比賽爆發多人肢體衝突，聯盟今天公布處分結果，活塞3人被禁賽，灰狼則是2人。 第二節剩下8分36秒時，灰狼長人里德（Naz Reid）切入製造活塞霍蘭德（Ron Holland）犯

NBA／綠衫軍9連勝功臣 泰托姆讚38歲霍福特最有能量

6月將滿39歲的塞爾蒂克隊老將霍福特（Al Horford），今天打出賽季代表作，板凳出發攻下本季新高26分外帶9籃板，...

NBA／昔日宿敵成學生家長 畢比：我與歐尼爾關係很好

沙加緬度州大近日宣布由昔日國王隊當家主控畢比（Mike Bibby）接任球隊總教練，將成為昔日場上冤家歐尼爾（Shaqu...

NBA／76人本季第52套先發破歷史紀錄 傳季後想簽回葛萊姆斯

76人隊本季遭遇嚴重傷病潮，本場比賽他們推出本季第52套先發陣容，打破歷史紀錄，終場仍以91：105不敵尼克隊，苦吞9連敗。 76人先發陣容為康西爾（Ricky Council IV）、華克（L

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。