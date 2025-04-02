NBA／活塞灰狼大亂鬥禁賽處分出爐！史都華因累犯最多場

活塞和灰狼隊前天比賽爆發多人肢體衝突，聯盟今天公布處分結果，活塞3人被禁賽，灰狼則是2人。

第二節剩下8分36秒時，灰狼長人里德（Naz Reid）切入製造活塞霍蘭德（Ron Holland）犯規，雙方發生口角，接著迪文森佐（Donte DiVincenzo）加入戰局，並率先出肘，導致狀況一發不可收拾，兩隊人馬隨即在場邊觀眾席前陷入混亂，迪文森佐一度還與史都華（Isaiah Stewart）扭打。

總共有5名球員被驅逐出場，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）和灰狼助教普里吉歐尼（Pablo Prigioni）也被驅逐。本場比賽共判12次技術犯規，據《Opta Stats》統計，這是自美國時間2005年3月23日以來，單場技術犯規最多的一場比賽。

懲處結果今天出爐，活塞長人史都華因「累犯非運動精神行為」被處以最嚴重的2場禁賽，隊友薩瑟（Marcus Sasser）和霍蘭德則是各禁賽1場，3人都缺席明天對雷霆隊的比賽。

NBA執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）解釋，，史都華禁賽場次較多，主要是他過去有多次類似的非運動精神行為紀錄。

灰狼部分，迪文森佐及里德同樣各禁賽1場，將缺席今天面對金塊隊的比賽。