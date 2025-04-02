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NBA／不放棄季後賽機會 太陽希望杜蘭特下周回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特。 路透
杜蘭特。 路透

太陽隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）前一戰扭傷左腳踝成傷兵，預計至少缺陣一周，從今天開啟的客場3連戰很難回歸，不過太陽並不希望杜蘭特直接「關機」，總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）今天明確說，希望杜蘭特能在例行賽結束前重返陣容。

目前排名西區11的太陽，和排名第10的國王隊只有1場勝差，附加賽仍沒絕望；例行賽剩下的7場比賽，今天開始接連在客場面對公鹿隊、衛冕軍塞爾蒂克隊和尼克隊，台灣時間9日回到主場依序碰勇士隊、雷霆隊和馬刺隊，例行賽最終戰將在客場和國王正面交鋒。

布丹霍澤今天賽前提到，就現在來說，沒期待杜蘭特能加入球隊客場3連戰旅程，不過樂觀面對11度入選全明星賽的前鋒的傷勢，期待客場3連戰後就能迎接杜蘭特的歸隊。

「我們當然抱持希望，我認為這幾天很重要，但我們希望他能在季末回歸。」布丹霍澤說。

36歲的杜蘭特本季仍有26.6分、6籃板和4.2助攻的場均表現，但台灣時間3月31日碰火箭隊時成傷兵，第三節他踩到火箭史密斯（Jabari Smith Jr.）的腳造成「翻船」，當下左腳已經無法支撐自己體重，退場後球隊更以109：148慘敗。

Kevin Durant 太陽

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