NBA／綠衫軍9連勝功臣 泰托姆讚38歲霍福特最有能量

6月將滿39歲的塞爾蒂克隊老將霍福特（Al Horford），今天打出賽季代表作，板凳出發攻下本季新高26分外帶9籃板，成球隊117：103擊敗灰熊隊的重要功臣，26分也是他生涯以替補球員身份出賽的最高得分，讓球星隊友泰托姆（Jayson Tatum）都讚不絕口。

「霍福特今天表現不可思議，他讓我們保持分先，下半場投進幾顆重要進球，我們汲取了他的能量。」泰托姆還提到，霍福特身為球隊最年長的球員，客場最後幾戰卻展現出最多的能量，「今晚我們非常需要他，那是一場特別的演出。」

霍福特今天得分包括13投6中的三分球，讓他獲得2021年2月後首度的26分，他透露球場外的付出，讓他儘管是NBA最年長的幾位球員之一，仍能保持影響力。

「我要盡我所能去準備，照顧好我的身體，對我來說就是要時刻準備好，試著以正確方式打球。」霍福特提到，花了很多時間和努力訓練，所以儘管年紀漸長，當需要自己做出貢獻或影響勝利都已準備好。

剛結束客場6連戰的綠衫軍，最近已經拉出9連勝，後天將回到波士頓和近期打出5連勝的熱火隊對決。