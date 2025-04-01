NBA／塔克只出賽2分鐘仍獲2年合約 尼克球團欣賞領袖氣質

現年39歲的塔克（P.J. Tucker）是聯盟第2年長球員，尼克隊日前和他簽2張10天合約，如今還計畫簽下2年合約，2025-26賽季為球隊選項。

塔克在聯盟打滾14年，現役球員只有詹姆斯（LeBron James）年紀比他大。塔克以豐富領導力和季後賽經驗受到青睞，儘管本季只上場1次，打2分鐘，尼克仍決定留下他，讓他有機會在季後賽上場。

《SNY》記者貝格利（Ian Begley）指出，尼克球團內部對塔克在場外的影響力，以及這兩周展現出的領袖氣質與積極發聲態度非常欣賞。

根據Second Spectrum統計，塔克過去12季命中704記底角三分球，為聯盟同期最多，他生涯累積出賽104場季後賽，曾在2020-21賽季幫助公鹿隊奪冠。