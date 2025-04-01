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NBA／塞爾蒂克有望打破勇士紀錄 「大三分時代」將迎里程碑

聯合新聞網／ 綜合外電報導
綠衫軍即將打破聯盟單季三分球紀錄。 路透社
綠衫軍即將打破聯盟單季三分球紀錄。 路透社

在快艇日前不敵騎士的比賽中，哈登（James Harden）在第二節剩下5分23秒時命中一記三分球，這一球恰巧是本季NBA的第30000記三分球命中，寫下一個歷史性時刻。

哈登成為這項里程碑的締造者也極具意義。他本季稍早之前已加入柯瑞（Stephen Curry）行列，成為NBA史上僅有兩位例行賽生涯三分命中數突破3000顆的球員。

這也使得NBA已經連續第4個賽季單季三分命中數突破30000顆，而在2021-22年賽季以前，聯盟從未達到這樣的數字，顯示「大三分時代」已經不只是趨勢，而是當代顯學。

其中，上季奪冠的塞爾蒂克無疑是推動這波三分浪潮的核心球隊。截至目前為止，他們本季已經投進1344顆三分球，接近他們在去年賽季創下的1351顆紀錄，同時也逼近2021-22年賽季勇士所創下的單季1363顆三分球紀錄。以剩下7場比賽的節奏來看，塞爾蒂克極可能在本周改寫紀錄。

不只命中數，塞爾蒂克在出手數方面也逼近歷史新高。他們本季三分出手次數為3636次，距離2018-19年賽季由休士頓火箭創下的3721次紀錄僅差85次，同樣也將在近日超越。

另一方面，泰托姆（Jayson Tatum）、懷特（Derrick White）和普里查德（Payton Pritchard）本季都至少命中235顆三分球，寫下單一球隊歷史首見紀錄，3人都有可能突破250顆三分球，持續推高紀錄。

而整個聯盟的三分數據也正在接近歷史新頁。

截至昨天為止，聯盟單季三分球命中數紀錄為31579顆，出現在2022-23年賽季，出手次數紀錄為2021-22年賽季的86535次。依照目前趨勢推估，本季例行賽收官時將有望突破33200顆三分球命中，以及超過92250次的出手。

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