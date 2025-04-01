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NBA／班凱羅生涯第2次獲單周最佳 魔術主帥：這是他應得的

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
魔術前鋒班凱羅。 美聯社
魔術前鋒班凱羅。 美聯社

魔術前鋒班凱羅（Paolo Banchero）上週場均貢獻30.3分7.5籃板4.3助攻，投籃命中率54.3%，率領魔術拿下3勝1敗，3場勝利分別擊敗了湖人、黃蜂和國王，因此獲選東區單周最佳球員。

這是班凱羅生涯第2次獲得單周最佳球員，本季首次；自2月26日以來，班凱羅已經連續17場比賽得分超過20分。從3月20日至28日期間，班凱羅更是連續5場比賽得分超過30分，這一成績在魔術隊史上並列第4長。

「這是他應得的，他贏得了這份榮譽。不久前我給他發了短訊，向他表達祝賀之意，同時也讓他明白，這只是他未來成就的一個小開端。」魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）說。

另一方面，西區上周最佳球員則是由火箭隊的格林（Jalen Green）獲選，這是格林生涯第3次獲得單周最佳，本季第2次獲獎；格林也是自2019-20年賽季的哈登（James Harden）之後，首位在單一賽季多次獲選單周最佳的火箭球員。

格林上週場均貢獻28.7分7籃板4助攻，投籃命中率50.8%，三分命中率40.9%，率領火箭分別擊敗了老鷹、爵士和太陽。

對老鷹一戰，格林拿下32分11籃板4助攻2抄截，達成生涯6000分里程碑；對爵士一戰，格林貢獻21分8籃板6助攻，完成生涯1000次助攻里程碑；對太陽一戰，格林得到33分，這是他生涯的第300場出賽。

格林也成為進入21世紀之後第10位在生涯前300場比賽至少得到6000分1200籃板1000助攻的球員；本季當他至少得到30分時，火箭戰績是12勝1敗。

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