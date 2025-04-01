NBA／班凱羅生涯第2次獲單周最佳 魔術主帥：這是他應得的

魔術前鋒班凱羅（Paolo Banchero）上週場均貢獻30.3分7.5籃板4.3助攻，投籃命中率54.3%，率領魔術拿下3勝1敗，3場勝利分別擊敗了湖人、黃蜂和國王，因此獲選東區單周最佳球員。

這是班凱羅生涯第2次獲得單周最佳球員，本季首次；自2月26日以來，班凱羅已經連續17場比賽得分超過20分。從3月20日至28日期間，班凱羅更是連續5場比賽得分超過30分，這一成績在魔術隊史上並列第4長。

「這是他應得的，他贏得了這份榮譽。不久前我給他發了短訊，向他表達祝賀之意，同時也讓他明白，這只是他未來成就的一個小開端。」魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）說。

Houston Rockets guard Jalen Green and Orlando Magic forward Paolo Banchero have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 23 of the 2024-25 season (March 24-30). pic.twitter.com/VSlDe7H1Yu — NBA Communications (@NBAPR) 2025年3月31日

另一方面，西區上周最佳球員則是由火箭隊的格林（Jalen Green）獲選，這是格林生涯第3次獲得單周最佳，本季第2次獲獎；格林也是自2019-20年賽季的哈登（James Harden）之後，首位在單一賽季多次獲選單周最佳的火箭球員。

格林上週場均貢獻28.7分7籃板4助攻，投籃命中率50.8%，三分命中率40.9%，率領火箭分別擊敗了老鷹、爵士和太陽。

對老鷹一戰，格林拿下32分11籃板4助攻2抄截，達成生涯6000分里程碑；對爵士一戰，格林貢獻21分8籃板6助攻，完成生涯1000次助攻里程碑；對太陽一戰，格林得到33分，這是他生涯的第300場出賽。

格林也成為進入21世紀之後第10位在生涯前300場比賽至少得到6000分1200籃板1000助攻的球員；本季當他至少得到30分時，火箭戰績是12勝1敗。