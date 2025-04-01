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NBA／湖人先發熄火板凳外線救駕 詹姆斯關鍵阻攻斷火箭連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人詹姆斯(左)送出關鍵火鍋。 美聯社
湖人詹姆斯(左)送出關鍵火鍋。 美聯社

西區前段班的火箭隊和湖人隊今天正面交鋒，湖人先發外線雖失準，但有板凳提供長城炮火，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和文森（Gabe Vincent）聯手轟進12記三分彈，加上「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）關鍵火鍋，率紫金軍團以104：98留下勝利。

火箭目前西區排名第2，帶著3連勝到洛杉磯踢館，和西區第4的湖人第一節進攻都不靈光，兩隊得分都不到20分，火箭雖取得19：16領先，半場打完遭主場的湖人48：48追平。

第三節湖人靠替補的芬尼史密斯和文森外線連發取得領先，八村壘節末也追加一球，單節三分球12投7中讓湖人三節打完取得82：77優勢。

決勝節比分拉鋸，火箭多次追到2分差，湖人讀秒階段詹姆斯發生失誤後讓布魯克斯（Dillon Brooks）站上罰球線，他2罰1中讓火箭再追到98：100，不過詹姆斯11.1秒2罰俱中，接續還賞給森根（Alperen Sengun）麻辣鍋，芬尼史密斯罰球追加分數，湖人最終就以104：98迎接2連勝。

唐西奇（Luka Doncic）今天仍有全隊最高20分、9助攻、6籃板但三分球7投僅1中，不過芬尼史密斯三分球外線11投6中貢獻20分，文森也以13投6中的三分球挹注20分，詹姆斯16分、8籃板，里夫斯（Austin Reaves）外線3投盡墨拿12分。

火箭以湯普森（Amen Thompson）20分最高，布魯克斯16分，但連勝中斷，提前取得季後賽門票還要再等等。

LeBron James 湖人 火箭

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