NBA／葛佛復出獨行俠卻遭籃網逆轉 吞戴維斯出賽首敗

獨行俠隊今天在主場出戰籃網隊的賽事中，雖然迎回因傷缺席1個半月的當家中鋒葛佛（Daniel Gafford），並且在第四節一度取得雙位數領先優勢，不過卻在比賽最後階段出現進攻當機的狀況，讓籃網最終以113：109帶走勝利，也吞下戴維斯（Anthony Davis）代表獨行俠出賽後的首場敗仗。

本賽季核心陣容遭遇傷病打擊的獨行俠，在主控厄文因阿基里斯腱受傷動刀賽季報銷後，近期陸續迎回戴維斯等人，並在過去5場比賽拿下4勝，重新回到西區附加賽競爭行列。

而今天主場迎戰籃網的比賽中，從2月中後就未再出賽的主力中鋒葛佛也在今天復出，這也成為他與戴維斯本賽季的第二次連線，在受到上場時間限制的情況下，葛佛今天仍是打出高效率，以9投7中的表現拿下17分、7籃板，獨行俠靠著「雙塔」葛佛與戴維斯坐鎮禁區的表現下，前三節打完也保持領先，甚至在第四節前段還一度取得10分領先。

不過來訪的籃網也在第四節中段展現年輕球隊的旺盛鬥志，替補上陣的懷海德（Dariq Whitehead）、馬丁（Tyrese Martin）、提姆（Drew Timme）攜手強森（Keon Johnson）打出一波12：0的攻勢逆轉戰局，加上羅素（D'Angelo Russell）和克萊斯頓（Nicolas Claxton）在比賽最後1分鐘連續完成「三分打」，反觀獨行俠卻是連連錯過外線出手，包括比賽最後7秒湯普森（Klay Thompson）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）兩次三分球出手都彈框而出，最終籃網就以4分差距逆轉勝出。

籃網今天以強森攻下24分表現最佳，羅素則有18分、11助攻的表現，幾名板凳球員在第四節的挺身而出更是球隊逆轉關鍵，至於獨行俠則以傷癒復出的葛佛拿下17分最佳，戴維斯則有12分、7籃板、5助攻，不過在比賽最後階段卻未能獲得進攻機會。

儘管獨行俠今天輸球，但總教練基德（Jason Kidd）仍是肯定葛佛復出首戰的表現，「他在攻守兩端都表現出色，接下來更重要的是讓他保持健康，這是他復出的第一場比賽，有很多可圈可點的地方，我們也會盡量讓他與戴維斯多搭配。」