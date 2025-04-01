NBA／反擊兒子被嘲諷「買犯仔」 SGA父親：這是高級技術

針對雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）近來遭一些球迷嘲諷為「買犯仔」，他的父親沃恩（Vaughn Alexander）在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas） 的節目中親自為愛子辯護，強調「製造犯規」本身就是一項高超的籃球技術。

「我們很清楚，若你什麼都沒做，根本不會有人談論你。當有人討厭你，代表你在做對的事。對我來說，這些批評根本就是赤裸裸的仇恨和嫉妒。」沃恩表示。

他認為，製造犯規本身是籃球對抗的一部分，更是一種被頂尖球員所掌握的高級技術：「看看艾佛森（Allen Iverson）、布萊恩（Kobe Bryant）這些巨星，他們都把這項技巧練到爐火純青。想辦法讓對手犯規，這本來就是比賽的一部分。」

打出生涯年的亞歷山大即將成為NBA史上第10位奪下得分王且帶領球隊贏得例行賽最佳戰績的球員，更有望拿到生涯首座年度MVP。

SGA reacted to the crowd calling him a "free throw merchant" 😂 pic.twitter.com/gyI3L7nbaD — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年2月14日

儘管冠上「買犯仔」之名，亞歷山大本季場均獲得9次罰球還不如「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），甚至和艾佛森、布萊恩、哈登（James Harden）巔峰時刻相比，罰球量還是有些差距。只是他的罰球命中率高達9成，成了一項巨大優勢。

談到亞歷山大的打法，父親強調他不像其他球星依賴爆發力飛天暴扣，而是依靠節奏與技巧：「你不會看到他像灌籃大賽那樣起飛扣人。他的比賽不是在比短跑50公尺，而是靠腦袋。節奏的控制、第一步啟動、力量與變向速度，是他致命的武器。」

沃恩補充道：「他讓防守者進入他的節奏，再突然變向切入。這時候犯規自然就來了。這不是運氣，是技巧。」