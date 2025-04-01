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NBA／雷霆大勝公牛28分 本季對戰東區球隊28勝創紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆面對近況火熱的公牛依然上演一場屠殺秀。 美聯社
雷霆面對近況火熱的公牛依然上演一場屠殺秀。 美聯社

聯盟戰績龍頭雷霆隊今天對公牛隊之戰火力全開，3人得分在20分以上，包括僅出賽三節就拿下27分、12助攻的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），幫助雷霆最終以145：117擊敗公牛，本賽季對戰東區球隊拿下28勝1敗，改寫聯盟史上西區球隊對戰東區球隊單季最佳戰績。

本賽季狀況火熱的雷霆，除了日前已經改寫隊史單季最多勝紀錄外，也持續向其他聯盟紀錄發起挑戰，在今天出戰公牛的比賽中，雷霆也再度展現強大的團隊進攻實力。

首節來訪的公牛在進攻端外線手感盡失，單節三分球出手10次僅命中1球，整個上半場的進攻表現也是乏善可陳，反觀雷霆今天在上半場就火力全開，不僅首節就有29分進帳，第二節更是單節拿下43分，該節中段就已經將領先優勢擴大到30分以上，上半場打完已經保有34分領先優勢，勝負幾乎可以說是提前底定。

易籃後，雷霆進攻火力絲毫不減，單節再度有40分的進帳，將領先差距擴大到40分，也讓雷霆主力球員三節打完就已經提前打卡下班，團隊也已經有5人得分來的雙位數，包括亞歷山大進帳27分、12助攻，威廉斯（Jalen Williams）和替補上陣的喬伊（Isaiah Joe）也都有20分以上得分表現，最終雷霆也以28分差距收下10連勝與賽季第63勝，繼續改寫隊史紀錄。

雷霆今天除了亞歷山大表現亮眼，威廉斯攻下23分，替補上陣的喬伊更有全隊最高的31分，團隊命中率與三分球命中率都超過5成3，可以說是一路碾壓公牛，至於公牛則以面對舊主的吉迪（Josh Giddey）拿下15分、10助攻、8籃板最佳。

在拿下這一勝後，本賽季雷霆對戰東區球隊已經拿下28勝1敗佳績，改寫聯盟西區球隊對戰東區球隊的最佳對戰紀錄，過去包括勇士、小牛、湖人隊都曾單季對戰東區球隊拿下27勝，雷霆本季剩餘賽程對手僅剩下活塞一支東區球隊，有望繼續改寫紀錄。

Shai Gilgeous-Alexander 公牛 雷霆

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