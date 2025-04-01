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NBA／史上第3隊！熱火10連敗後5連勝 波爾破巫師三分紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火震盪起伏，10連敗後拉出5連勝。 路透社
熱火震盪起伏，10連敗後拉出5連勝。 路透社

擺脫連敗陰霾的邁阿密熱火，今天又以120比94痛宰巫師，收下5連勝，這5場勝利皆贏對手兩位數分差，成為聯盟史上第3支在苦吞10連敗後，緊接著拉出至少5連勝的球隊。

前兩支達成此紀錄的球隊分別是2021-22年賽季的火箭與2017-18年賽季的公牛；火箭是在15連敗後取得7連勝，公牛則是在10連敗後拿下7連勝。

中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）19投11中攻下全隊最高28分外加12籃板5助攻，射手赫洛（Tyler Herro）火力支援27分5籃板5助攻，拉爾森（Pelle Larsson）與洛齊爾（Terry Rozier）各自貢獻15分。熱火全隊在禁區攻下68分，還搶下62個籃板，展現壓倒性內線優勢。

由於魔術今天敗給快艇，第9名的熱火與魔術之間的差距縮小到1.5場，仍有機會爭取更好的排名，避免落入附加賽一戰決生死的局面。

另一方面，熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）談到維金斯（Andrew Wiggins）的腿筋傷勢，表示：「目前還沒有關於他的復出時間表，不過他情況有好轉一些。」對於維金斯能否在例行賽結束前回歸，史波史特拉也沒有給出明確答案。

波爾打破隊史單季三分球紀錄。 法新社
波爾打破隊史單季三分球紀錄。 法新社

巫師隊的波爾（Jordan Poole）砍下全場最高35分，其中包含7記三分球，這讓他單季三分球命中數達到228顆，打破了比爾（Bradley Beal）在2016-17賽季創下的隊史223顆紀錄。

這是巫師本季第49場雙位數差距敗仗，其中有23場輸分超過20分；另一方面，巫師整季僅有5場勝仗贏對手超過10分，且無一場勝分超過18分。

巫師目前以0.5場勝差落後爵士，這兩支早早擺爛的球隊基本上可以取得抽狀元籤的最高機率。

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