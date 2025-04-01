NBA／放話要拿年度最佳防守球員 格林卻自爆：以前不愛防守

早早放話自己是NBA本季最佳防守球員候選人，勇士隊前鋒格林（Draymond Green）卻透露，不是總是那麼愛防守，但也明白自己的防守功力是成為勇士先發的最好途徑。

格林上節目《Dubs Talk》被問到，什麼原因讓他成為聯盟中最成熟的防守者之一，他說：「當我進入聯盟，防守不是我的工作，我傳球、投籃，創造進攻機會，這是我在做的事，但這不是讓我上場的途徑，必須是防守。」

隊友是擁有充足進攻火力的「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson），當時還有不動先發前鋒大衛李（David Lee），格林明白他別無選擇。

「那些日子裡，我在大衛李之後，我得分能力沒他好，所以我上場的途徑不會一樣，那我要如何上場？」格林回憶說，能讓自己獲得出賽時間的就是防守，確定方向後他就專注在上面，努力也得到回報。

2017年，格林獲得年度最佳防守球員，儘管之後沒能再進帳同樣獎項，他的防守功力仍獲得認可，今年也有機會進帳生涯第2座最佳防守球員獎座。

職業生涯因為防守而改變，握有4枚冠軍戒的格林說：「老實說，我非常喜歡防守，我很享受回到防守端，看著場上展開進攻時想，我現在要如何阻止？我很享受這一切。」

「大家都想要進攻，讓我們面對現實。我們都想要持球，想要得分，想要拿到助攻。進攻很有趣，防守對某些人來說沒那麼有趣，我絕對樂在其中。」格林總結說。