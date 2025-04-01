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NBA／爵士擺爛菜鳥控衛扛大旗 打破「上古神獸」助攻紀錄
爵士今年首輪29順位菜鳥控衛柯利爾（Isaiah Collier），在這支「擺爛」尋求重建的球隊中被賦予先發任務，今天對黃蜂比賽他送出7次助攻，本季累積傳出419次助攻，超越名人堂傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）所保持的隊史新秀年助攻紀錄。
史塔克頓是在1984年夢幻選秀梯隊中以首輪第16順位加入爵士，首年就開啟他的全勤人生，82場出賽傳出415次助攻，這是他生涯除了1998-99年縮水賽季外，單季助攻數最少的一年。
史塔克頓生涯累積15806次助攻和3265次抄截都在聯盟歷史高居第一，被視為NBA無法超越的紀錄障礙。
柯利爾是在1月初被爵士拔擢為先發控衛，他在2月份場均能夠傳出9.5次助攻，是爵士隊史自2011年威廉斯（Deron Williams）之後的單月新高。
爵士今天以106比110敗給黃蜂，吞下6連敗，目前以16勝60敗在全聯盟墊底，球隊首要目標自然就是爭取狀元籤。
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