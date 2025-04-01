NBA／無緣季後賽不用拚了！鵜鶘宣布胖虎、麥凱倫「關機」

確定無緣季後賽的鵜鶘隊，今天直接宣布讓「胖虎」威廉森（Zion Williamson）和麥凱倫（C.J. McCollum）「關機」，例行賽剩下7場比賽都不會出賽。

威廉森因腰椎骨挫傷已經連5場缺陣，麥凱倫則因右腳骨挫傷連3戰沒能上場；鵜鶘已經退出季後賽爭奪行列，兩位球星本季回歸對球隊已沒太大意義，今天球團也正式公告，兩人因「各自的傷勢將缺席2024到25賽季的剩餘賽程」。

鵜鶘目前21勝54敗戰績在西區僅優於墊底的爵士隊，兩隊也是目前西區唯二確定無緣季後賽的隊伍。

威廉森今年先有腿傷，再遇腰椎骨問題，本季僅僅出賽30場，儘管繳出場均24.6分、7.2籃板和5.3助攻的明星級內容，但身體狀況仍像不定時炸彈，鵜鶘休賽季時間是否會把他當成交易籌碼有待觀察。

麥凱倫提前「關機」。 路透社

統計顯示，威廉森生涯6個賽季中已經有4個賽季出賽場數少於30場，其中2021-22年賽季整年報銷，至今還從未打過季後賽。

麥凱倫本季出賽56場，場均21.1分，外線命中率3成73，由於他下季薪資將超過3千萬美金，鵜鶘也可能尋找交易掉後場球星的機會，不過市場對這位33歲成員接受度也是未知。