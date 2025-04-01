NBA／挨批領70億肥約不務正業 喬治：經營Podcast是療癒

費城76人球星喬治（Paul George）本季以一紙為期4年2.12億美元（約台幣70.5億）的天價合約轉戰費城76人，然而他的場上表現卻未達預期，場均僅繳出16.2分、5.3籃板和4.3助攻，最後因傷提前賽季報銷，遭到不少球迷與評論員質疑「專注力是否被Podcast分散」。

對此，喬治近日受訪時親自回應，強調經營節目對他來說其實是為了調節心理、平衡自己的籃球生活，對自己來說具有相當的「療癒」效果，並不會因此妨礙籃球本業。

喬治表示：「當我開始經營Podcast時，我就知道會有人不認同。我知道會有人說：『他是職業球員，應該一天24小時都泡在球館裡。』」

但他強調這種想法過於片面，「老實說，這對我來說是種療癒的方式。這是我能夠表達對體育運動一些想法與感受的出口，否則我可能會選擇壓抑、什麼都不說。」

喬治的Podcast節目已經停止更新。

喬治2023年還在效力快艇時期就開始經營Podcast，但今年在個人和球隊表現都低迷的情況下，喬治已經在2月底宣佈停止更新自己的Podcast，最後一集來賓則是「魔獸」霍華德（Dwight Howar）。

喬治先前也透露希望下個賽季能夠變得更健康，以更好的狀態幫助76人重返季後賽，邁向奪冠目標。