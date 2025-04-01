快訊

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

大盤怎樣才算止跌？專家「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

曾國城爆車上摸女星大腿遭拒 事後她被迫離開節目

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／挨批領70億肥約不務正業 喬治：經營Podcast是療癒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
喬治本季因傷提前報銷。圖截自X
喬治本季因傷提前報銷。圖截自X

費城76人球星喬治（Paul George）本季以一紙為期4年2.12億美元（約台幣70.5億）的天價合約轉戰費城76人，然而他的場上表現卻未達預期，場均僅繳出16.2分、5.3籃板和4.3助攻，最後因傷提前賽季報銷，遭到不少球迷與評論員質疑「專注力是否被Podcast分散」。

對此，喬治近日受訪時親自回應，強調經營節目對他來說其實是為了調節心理、平衡自己的籃球生活，對自己來說具有相當的「療癒」效果，並不會因此妨礙籃球本業。

喬治表示：「當我開始經營Podcast時，我就知道會有人不認同。我知道會有人說：『他是職業球員，應該一天24小時都泡在球館裡。』」

但他強調這種想法過於片面，「老實說，這對我來說是種療癒的方式。這是我能夠表達對體育運動一些想法與感受的出口，否則我可能會選擇壓抑、什麼都不說。」

喬治的Podcast節目已經停止更新。
喬治的Podcast節目已經停止更新。

喬治2023年還在效力快艇時期就開始經營Podcast，但今年在個人和球隊表現都低迷的情況下，喬治已經在2月底宣佈停止更新自己的Podcast，最後一集來賓則是「魔獸」霍華德（Dwight Howar）。

喬治先前也透露希望下個賽季能夠變得更健康，以更好的狀態幫助76人重返季後賽，邁向奪冠目標。

相關新聞

NBA／史上第3隊！熱火10連敗後5連勝 波爾破巫師三分紀錄

擺脫連敗陰霾的邁阿密熱火，今天又以120比94痛宰巫師，收下5連勝，這5場勝利皆贏對手兩位數分差，成為聯盟史上第3支在苦吞10連敗後，緊接著拉出至少5連勝的球隊。 前兩支達成此紀錄的球隊分別是2

NBA／杜蘭特左腳踝扭傷至少休1周 太陽附加賽門票岌岌可危

根據《ESPN》報導，鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷，預計至少缺席一周，這場傷病很可能將摧毀球隊力拚附加賽門票的最後希望。 杜蘭特是在周日主場慘敗給休士頓火箭的比賽

NBA／度過團滅危機！獨行俠搶附加賽門票 「四大門神」即將齊聚

隨著太陽近期的3連敗頹勢，先前面臨災難般傷病危機、幾乎團滅的獨行俠，近5戰勇奪4勝，附加賽門票更加穩固；目前獨行俠以37勝38敗排名西區第9，領先國王0.5場勝差，與太陽的差距更擴大到2場。 為

NBA／放話要拿年度最佳防守球員 格林卻自爆：以前不愛防守

早早放話自己是NBA本季最佳防守球員候選人，勇士隊前鋒格林（Draymond Green）卻透露，不是總是那麼愛防守，但...

NBA／爵士擺爛菜鳥控衛扛大旗 打破「上古神獸」助攻紀錄

爵士今年首輪29順位菜鳥控衛柯利爾（Isaiah Collier），在這支「擺爛」尋求重建的球隊中被賦予先發任務，今天對黃蜂比賽他送出7次助攻，本季累積傳出419次助攻，超越名人堂傳奇控衛史塔克頓（J

NBA／挨批領70億肥約不務正業 喬治：經營Podcast是療癒

費城76人球星喬治（Paul George）本季以一紙為期4年2.12億美元（約台幣70.5億）的天價合約轉戰費城76人，然而他的場上表現卻未達預期，場均僅繳出16.2分、5.3籃板和4.3助攻，最後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。