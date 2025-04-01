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NBA／杜蘭特左腳踝扭傷至少休1周 太陽附加賽門票岌岌可危
根據《ESPN》報導，鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷，預計至少缺席一周，這場傷病很可能將摧毀球隊力拚附加賽門票的最後希望。
杜蘭特是在周日主場慘敗給休士頓火箭的比賽中受傷。當時他在籃下與火箭前鋒史密斯（Jabari Smith）發生碰撞後腳步踩空，重心不穩扭到左腳踝。儘管史密斯被吹犯規，但杜蘭特倒地後一度無法站起，最終是在其他人協助下退場。
這也是杜蘭特在加盟太陽近兩年來，第3次扭傷左腳踝。
接下來太陽將展開東區客場三連戰，分別對上密爾瓦基公鹿（週二）、波士頓塞爾提克（週五）與紐約尼克（週日），在這個關鍵賽程節骨眼失去杜蘭特，無疑是雪上加霜。
本季太陽在杜蘭特缺陣時的戰績僅為2勝11敗，反觀他上場時則有33勝29敗。
目前排名西區第11的太陽仍分別落後國王和獨行俠1.5場、2場勝差，在例行賽僅剩7場的情況下，且還擁有聯盟最艱困的剩餘賽程，晉級附加賽情勢可說是岌岌可危。
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