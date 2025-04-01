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NBA／灰熊主帥被解雇貝恩有話說 淡化與隊友激烈衝突

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
貝恩與前主帥簡金斯。 美聯社
貝恩與前主帥簡金斯。 美聯社

在即將進入季後賽之際，曼菲斯灰熊突然宣佈解雇總教練簡金斯（Taylor Jenkins），此決定震驚外界。對於這個突如其來的巨變，陣中主力射手貝恩（Desmond Bane）坦言，球隊成績不佳的責任不應全由教練一人承擔，球員應該共同負責。

「這絕對是我們的責任，」貝恩受訪時直言，「場上執行戰術的是我們5個人。教練整季一顆球都沒投、一個人也沒防，他給了我們很好的比賽計畫，但我們沒有照著執行到位。」

貝恩表示，雖然外界習慣將戰績不佳歸咎於教練，但真正應負責的還是球員們。「教練經常成為代罪羔羊，但最終責任還是在我們這些球員身上。」貝恩也透露，在簡金斯被炒掉後，兩人通了電話，聊了很久。

另一方面，針對先前對戰爵士的比賽中，自己曾與隊友艾爾達瑪（Santi Aldama）在場邊爆發口角，甚至一度出現推擠，引發關注。貝恩表示，他們只是場上激烈爭勝的情緒反應，並無所謂的心結。

「我們都是競爭者，」貝恩說，「當時是在客場對抗猶他，雙方拚得很兇。我們只是想激勵彼此變得更好，就只是這樣。我可能反應過度了。我很愛Santi，他參加了我的婚禮，我也會參加他的。我們當場就把話講開了，回休息室還擁抱了一下，一切都沒事了。」

艾爾達瑪也認同貝恩的說法：「只是小爭執，雖然場面不好看，但我們已經溝通過了。要是整支球隊遇到這種狀況只是默不作聲，那才更糟糕。我們是為了贏球才這麼拚命，當下說了該說的話，之後就放下了。」

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