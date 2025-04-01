NBA／度過團滅危機！獨行俠搶附加賽門票 「四大門神」即將齊聚

隨著太陽近期的3連敗頹勢，先前面臨災難般傷病危機、幾乎團滅的獨行俠，近5戰勇奪4勝，附加賽門票更加穩固；目前獨行俠以37勝38敗排名西區第9，領先國王0.5場勝差，與太陽的差距更擴大到2場。

為了能夠在例行賽最後衝刺階段鞏固排名，除了戴維斯（Anthony Davis）和華盛頓（P.J. Washington）先後回歸，如今消息指出，另外兩大長人萊夫利（Dereck Lively II）和葛佛（Daniel Gafford）也即將復出。

萊夫利自1月14日因腳踝傷勢缺陣至今，本季出賽32場，其中25場擔任先發，場均貢獻9.1分、7.8籃板、2.6助攻、1.7阻攻。而葛佛則是因膝蓋傷勢自2月10日之後便未曾出賽，本季出賽51場，有28場擔任先發，繳出場均12.3分、6.9籃板與1.9阻攻的成績。

先前面臨嚴重傷兵侵襲的獨行俠，如今有很大機會可以搶下附加賽門票。 路透社

「四大門神」回歸將提供獨行俠在4、5號位置更多靈活輪替的空間。目前球隊仍計劃讓戴維斯扛大前鋒，而華盛頓（P.J. Washington）則持續頂替出任先發小前鋒。