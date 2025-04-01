NBA／距年度獎項出賽門檻還差4場 布朗森：不會為達標貿然回歸

紐約尼克當家主控布朗森（Jalen Brunson）因右腳踝嚴重扭傷，至今已缺席12場比賽。不過他近日向媒體透露，目前已經恢復衝刺訓練並獲准參與「籃球活動」，雖然還沒有確切回歸時間表，但他正積極為季後賽回歸做好準備。

「實際上，我希望能在季後賽之前就復出。若能在例行賽尾聲前參與幾場比賽，對我來說會很重要，」布朗森表示，「但最重要的，還是要讓自己百分之百恢復健康。」

布朗森是在3月6日對戰湖人時不慎踩到里夫斯（Austin Reaves）導致右腳踝扭傷。他在受傷後的首次受訪時表示，目前每天的恢復狀況都在進步，雖然仍有痠痛感，但他感受到身體逐步回到正軌。

「每一天的感覺都比前一天好，」他說，「我會持續朝著回歸的方向努力。」

布朗森目前累積出賽61場，距離符合年度個人獎項的出賽門檻65場還有4場。不過他強調，個人榮譽固然重要，但健康仍是首要考量。

「我不會為了達標而貿然上場，」布朗森說，「我會確保自己真的準備好了再回歸。」

目前布朗森對於自己在切入、急停變向等高強度動作感到自信，但最大的顧慮仍在於實戰體能狀態，因此他期望能趕在季後賽前「找回比賽感覺」。