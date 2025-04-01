聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／距年度獎項出賽門檻還差4場 布朗森：不會為達標貿然回歸
紐約尼克當家主控布朗森（Jalen Brunson）因右腳踝嚴重扭傷，至今已缺席12場比賽。不過他近日向媒體透露，目前已經恢復衝刺訓練並獲准參與「籃球活動」，雖然還沒有確切回歸時間表，但他正積極為季後賽回歸做好準備。
「實際上，我希望能在季後賽之前就復出。若能在例行賽尾聲前參與幾場比賽，對我來說會很重要，」布朗森表示，「但最重要的，還是要讓自己百分之百恢復健康。」
布朗森是在3月6日對戰湖人時不慎踩到里夫斯（Austin Reaves）導致右腳踝扭傷。他在受傷後的首次受訪時表示，目前每天的恢復狀況都在進步，雖然仍有痠痛感，但他感受到身體逐步回到正軌。
「每一天的感覺都比前一天好，」他說，「我會持續朝著回歸的方向努力。」
布朗森目前累積出賽61場，距離符合年度個人獎項的出賽門檻65場還有4場。不過他強調，個人榮譽固然重要，但健康仍是首要考量。
「我不會為了達標而貿然上場，」布朗森說，「我會確保自己真的準備好了再回歸。」
目前布朗森對於自己在切入、急停變向等高強度動作感到自信，但最大的顧慮仍在於實戰體能狀態，因此他期望能趕在季後賽前「找回比賽感覺」。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言