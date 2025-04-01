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NBA／直言柯瑞當代最具影響力 球哥：改變了籃球潮流
芝加哥公牛後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近日在Podcast節目中談到金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）對籃球界的深遠影響。他直言，柯瑞是這個時代最具影響力的球員，因為他徹底改變了NBA的打法。
「你說柯瑞是不是當代最具影響力的球員？這真是個好問題。我想了想，其實我認為是的，」鮑爾說。「特別是現在年輕人打球的方式，甚至整個NBA的打法也受影響。柯瑞和勇士隊基本上開啟了三分球潮流。」
鮑爾認為，柯瑞的影響力已經超越數據與獎項，他重新定義了進攻模式，讓聯盟進入一個更注重空間與外線的時代。
柯瑞目前已累積4107顆三分球，是NBA歷史三分球命中數最多的球員，而且在各類三分球相關數據中幾乎呈現斷層式領先；本季他每場平均攻下24分、4.3籃板、6助攻，投籃命中率44.4%、三分命中率39.3%。柯瑞也是4屆NBA總冠軍與2屆年度MVP得主，
鮑爾也補充，雖然柯瑞保持的三分球紀錄相當驚人，但他認為要打破這項紀錄仍比詹姆斯（LeBron James）持有的歷史得分王紀錄更有可能。
「柯瑞的三分紀錄有可能被超越，但詹姆斯的得分紀錄就很困難了。畢竟他已經打了這麼多年，還在仍持續出賽。我不覺得有人能追得上他。」
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