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NBA／太陽崩盤三連敗！杜蘭特左腳踝扭傷退場 恐提前結束賽季

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特左腳踝嚴重翻轉退場。 美聯社
杜蘭特左腳踝嚴重翻轉退場。 美聯社

太陽隊在主場遭火箭以148比109血洗，不僅慘吞三連敗，戰績也跌至35勝40敗，在西區排名第11，附加賽和季後賽岌岌可危。更雪上加霜的是，球隊主將杜蘭特（Kevin Durant）第三節進攻時不慎踩到火箭球員史密斯（Jabari Smith）的腳部，導致左腳踝嚴重翻轉退場，後續是否能出賽成為巨大疑問。

太陽原本曾在本月初拉出四連勝，看似找回狀態，但那僅是曇花一現。主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）賽後表示：「今晚我們打得很糟，沒有其他解釋。我不認為我們每場比賽都如此，但今晚就是不行。不管你說是沒有緊迫感、缺乏拚勁，我們就是沒打好。」

談到球隊是否真的具備「絕地求生」的那股渴望，布丹霍澤說：「有，但你還是得上場比賽、做出防守、在攻防兩端打出表現。光有渴望是不夠的。」

火箭早早拉開比分，第二節中段打出一波16比0攻勢，並在布魯克斯（Dillon Brooks）因不滿判決被驅逐後依然強勢，單節轟下46分，半場領先達29分。太陽在場上節節敗退、缺乏凝聚力與明確方向，全場更是多次錯失機會，場邊球迷爆出大量噓聲。

除了比賽內容令人失望，杜蘭特的傷勢更是本場最大變數。他在第三節切入禁區時不慎踩到對手腳部，腳踝瞬間外翻，痛苦倒地，最終退場未再回歸。太陽隊確認他將於週一接受MRI檢查，並不會隨隊進行接下來的客場三連戰行程。

杜蘭特本季場均可攻下27.5分、6.6籃板與5.2助攻，堪稱球隊最穩定火力來源之一。如今他傷勢未明，加上早前已傳出交易傳聞，這場比賽很可能是他身穿太陽球衣的最後一戰。他目前與球隊的合約剩下一年，總值1.94億美元。

距離例行賽結束僅剩兩週，太陽已無退路。主帥與球員皆強調團隊需要改變，但實際作為仍未兌現。從教練、球員到管理層，所有人都可能是問題核心。剩下的七場比賽，不只是爭奪季後賽，更是球隊重建與未來方向的關鍵試煉。

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