NBA／活塞重現「壞孩子」精神 主帥：這是我們該有的態度

底特律活塞隊在與明尼蘇達灰狼隊的比賽中爆發激烈衝突，包含主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）在內，共有5名球員與2名教練遭到驅逐。然而，活塞所展現的團隊精神與強硬態度，反倒成為賽後討論焦點。

衝突起始於灰狼球員里德（Naz Reid）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）與活塞新秀霍蘭德（Ron Holland II）之間的場上碰撞。霍蘭德並未退讓，而活塞內線悍將史都華（Isaiah Stewart）也加入對峙，並在場邊情緒激動地指向寫有「Detroit」底特律字樣的球衣，向灰狼主場觀眾吶喊，場面迅速引發關注。

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves



Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年3月31日

比克斯塔夫在賽後表示：「你看到的是球員彼此照應、相互挺身而出，這是我們更衣室裡不可動搖的原則。我們打球的方式讓我們贏得聲譽，但也因此會不斷被挑戰，我們已經準備好接受這一切。」

對於自己也遭驅逐，比克斯塔夫直言：「對方助教普里吉奧尼（Pablo Prigioni）說了些對我們球員不敬的話，我當然要挺身而出。作為教練，我有責任保護我的球員，不容許任何人對我們發表侮辱性的言論，就是這麼簡單。」

J.B. Bickerstaff on his interaction with Wolves’ Pablo Prigioni that led to their ejections.



“There was things said by their assistant coach. … We’re going to defend each other. I’m not going to let people say belligerent things about my guys.” pic.twitter.com/b74xppSweP — Hunter Patterson (@HuntPatterson_) 2025年3月31日

儘管活塞終場以104比123吞敗，但比克斯塔夫強調，這場比賽的意義超越勝負本身，「我們正在一步步建立屬於我們的文化。當對手知道自己將要對上活塞，他們得先做好準備。」

活塞本季戰績大耀進，勝場數直接翻了3倍，創下聯盟首見紀錄，目前暫居東區第5。在即將邁入季後賽之際，活塞也展現出隊史一貫的「強硬」風格。「我們不是為了打架，也不是想挑起事端，但我們絕不退縮，」比克斯塔夫表示，「我們正在建立標準，這不只給現在的球員，也給未來加入這支球隊的人知道，在這裡，你必須展現底特律的風格。」

J.B. Bickerstaff spoke about the scuffle that led to multiple ejections in the loss to the Timberwolves #DetroitBasketball pic.twitter.com/qYDyb7tBSQ — FanDuel Sports Network Detroit (@FanDuelSN_DET) 2025年3月31日

底特律活塞隊向來以強硬作風著稱，從1980年代的馬洪（Derrick Mahorn）、藍比爾（Bill Laimbeer）、湯瑪斯（Isiah Thomas），到2004年奪冠時期的華勒斯（Ben Wallace），「壞孩子軍團」的精神從未遠離。如今這支年輕的活塞隊，似乎正在重新拾起這項傳統。

「我們不只是在為這個賽季奮戰，」比克斯塔夫說道，「我們是在為未來奠基。」