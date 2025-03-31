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NBA／活塞重現「壞孩子」精神 主帥：這是我們該有的態度

聯合新聞網／ 綜合外電報導
史都華指向寫有底特律字樣的球衣。 路透社
史都華指向寫有底特律字樣的球衣。 路透社

底特律活塞隊在與明尼蘇達灰狼隊的比賽中爆發激烈衝突，包含主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）在內，共有5名球員與2名教練遭到驅逐。然而，活塞所展現的團隊精神與強硬態度，反倒成為賽後討論焦點。

衝突起始於灰狼球員里德（Naz Reid）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）與活塞新秀霍蘭德（Ron Holland II）之間的場上碰撞。霍蘭德並未退讓，而活塞內線悍將史都華（Isaiah Stewart）也加入對峙，並在場邊情緒激動地指向寫有「Detroit」底特律字樣的球衣，向灰狼主場觀眾吶喊，場面迅速引發關注。

比克斯塔夫在賽後表示：「你看到的是球員彼此照應、相互挺身而出，這是我們更衣室裡不可動搖的原則。我們打球的方式讓我們贏得聲譽，但也因此會不斷被挑戰，我們已經準備好接受這一切。」

對於自己也遭驅逐，比克斯塔夫直言：「對方助教普里吉奧尼（Pablo Prigioni）說了些對我們球員不敬的話，我當然要挺身而出。作為教練，我有責任保護我的球員，不容許任何人對我們發表侮辱性的言論，就是這麼簡單。」

儘管活塞終場以104比123吞敗，但比克斯塔夫強調，這場比賽的意義超越勝負本身，「我們正在一步步建立屬於我們的文化。當對手知道自己將要對上活塞，他們得先做好準備。」

活塞本季戰績大耀進，勝場數直接翻了3倍，創下聯盟首見紀錄，目前暫居東區第5。在即將邁入季後賽之際，活塞也展現出隊史一貫的「強硬」風格。「我們不是為了打架，也不是想挑起事端，但我們絕不退縮，」比克斯塔夫表示，「我們正在建立標準，這不只給現在的球員，也給未來加入這支球隊的人知道，在這裡，你必須展現底特律的風格。」

底特律活塞隊向來以強硬作風著稱，從1980年代的馬洪（Derrick Mahorn）、藍比爾（Bill Laimbeer）、湯瑪斯（Isiah Thomas），到2004年奪冠時期的華勒斯（Ben Wallace），「壞孩子軍團」的精神從未遠離。如今這支年輕的活塞隊，似乎正在重新拾起這項傳統。

「我們不只是在為這個賽季奮戰，」比克斯塔夫說道，「我們是在為未來奠基。」

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