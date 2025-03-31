快訊

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

眨眼看遠能調節近視、老花、飛蚊症、乾眼症？ 醫詳解4種眼疾成因及改善

NBA／執教騎士首年勇奪60勝 亞特金森成史上第13人

中央社／ 台北31日電
亞特金森帶隊第一年就拿下60勝。 法新社
亞特金森帶隊第一年就拿下60勝。 法新社

克里夫蘭騎士今天靠中鋒艾倫（Jarrett Allen）、球星後衛米契爾（Donovan Mitchell），一內一外合力攻下49分，終場以127比122擊敗快艇，完成隊史上第3次單季例行賽60勝。

ESPN報導，全場攻下24分、12籃板、7助攻的米契爾說，「達成這個里程碑（60勝）我們還是會小小慶功一下，這是偉大的1年，所有的犧牲和努力都得到回報。」

洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今天因為膝傷管理缺席沒有出賽，球隊在第四節初還落後18分，不過，快艇在終場前19秒追至122比125的3分差距，並且採取犯規戰術，但騎士葛蘭德（Darius Garland）穩穩2罰俱中，澆熄快艇反撲氣焰。

今年才執教騎士的總教練亞特金森（Kenny Atkinson），成為NBA史上第13名首度執掌兵符就獲得單季60勝的總教練。

他表示，本來的目標只是想說比去年進步就好，既使多個1、2勝也很棒，「能完成單季60勝真的沒想過，不過這只是一個小小的成就，後面還有很多路要走。」

騎士前一次取得單季60勝已是2009-10年賽季的61勝21敗，而隊史最佳例行賽戰績，則是2008-09年賽季的66勝16敗，這正好是詹姆斯（LeBron James）效力騎士的最後2個賽季。

攻下25分、12籃板的騎士中鋒艾倫提到：「不論喜歡與否，詹姆斯就是這座城市的代言人，要擺脫他的紀錄和歷史不容易，但我們正努力希望能做到這一點。」

今年賽賽事結束後，騎士領先波士頓塞爾蒂克4.5場勝差，將繼續朝東區頭號種子之路邁進。

延伸閱讀

NBA／詹皇展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密

NBA／艾倫高效能數據史上僅次張伯倫 騎士主帥讚贏球關鍵

NBA／坦承出現糟糕失誤 詹姆斯向吉迪絕殺球脫帽致敬

NBA／名嘴史密斯嗆聲碰我就「出拳」詹姆斯IG發影片諷刺

相關新聞

NBA／外線轟新高！波傑姆斯基火力全開 分享「找回投籃手感」關鍵

勇士隊今日以148比106大勝馬刺，不僅締造本季最高單場得分，也重返西區第6。後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）成為最大功臣，全場攻下27分並投進生涯新高的7記三分球，他賽後受訪時

NCAA／奧本攜休士頓晉最後四強 第1種子全數出線17年來首見

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽，奧本大學今天以70比64力退密西根州大，休士頓大學則以69比50擊垮田納西大學，兩支...

NBA／騎士隊史第3次60勝！米契爾全能演出自評「本季最佳一戰」

騎士在本季締造歷史新頁。靠著米契爾（Donovan Mitchell）攻守兩端的全能發揮，克里夫蘭騎士今日在主場以127比122力退快艇，迎來本季第60勝，這是自2009-10年以來首度達成60勝里程

NBA／SGA連67場破20分 雷霆強奪9連勝挑戰多項紀錄

雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿33分8助攻7籃板的帶領下，在主場以132比111痛宰溜馬，收下9連勝，和本季第62勝，持續朝隊史包含西雅圖超音速的單季最多64勝紀

NBA／20分優勢花光不怕！湖人「三巨頭」轟85分退灰熊止敗

前一戰遭公牛隊上演瘋狂逆轉秀「絕殺」，湖人隊今天打算重振旗鼓，但最多20分領先卻在第四節花光，靠「小皇帝」詹姆斯（LeB...

NBA／太陽崩盤三連敗！杜蘭特左腳踝扭傷退場 恐提前結束賽季

太陽隊在主場遭火箭以148比109血洗，不僅慘吞三連敗，戰績也跌至35勝40敗，在西區排名第11，附加賽和季後賽岌岌可危。更雪上加霜的是，球隊主將杜蘭特（Kevin Durant）第三節進攻時不慎踩到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。