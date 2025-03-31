NBA／執教騎士首年勇奪60勝 亞特金森成史上第13人

克里夫蘭騎士今天靠中鋒艾倫（Jarrett Allen）、球星後衛米契爾（Donovan Mitchell），一內一外合力攻下49分，終場以127比122擊敗快艇，完成隊史上第3次單季例行賽60勝。

ESPN報導，全場攻下24分、12籃板、7助攻的米契爾說，「達成這個里程碑（60勝）我們還是會小小慶功一下，這是偉大的1年，所有的犧牲和努力都得到回報。」

洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今天因為膝傷管理缺席沒有出賽，球隊在第四節初還落後18分，不過，快艇在終場前19秒追至122比125的3分差距，並且採取犯規戰術，但騎士葛蘭德（Darius Garland）穩穩2罰俱中，澆熄快艇反撲氣焰。

今年才執教騎士的總教練亞特金森（Kenny Atkinson），成為NBA史上第13名首度執掌兵符就獲得單季60勝的總教練。

他表示，本來的目標只是想說比去年進步就好，既使多個1、2勝也很棒，「能完成單季60勝真的沒想過，不過這只是一個小小的成就，後面還有很多路要走。」

騎士前一次取得單季60勝已是2009-10年賽季的61勝21敗，而隊史最佳例行賽戰績，則是2008-09年賽季的66勝16敗，這正好是詹姆斯（LeBron James）效力騎士的最後2個賽季。

攻下25分、12籃板的騎士中鋒艾倫提到：「不論喜歡與否，詹姆斯就是這座城市的代言人，要擺脫他的紀錄和歷史不容易，但我們正努力希望能做到這一點。」

今年賽賽事結束後，騎士領先波士頓塞爾蒂克4.5場勝差，將繼續朝東區頭號種子之路邁進。