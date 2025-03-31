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NBA／外線轟新高！波傑姆斯基火力全開 分享「找回投籃手感」關鍵

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波傑姆斯基全場攻下27分並投進生涯新高的7記三分球。 路透社
波傑姆斯基全場攻下27分並投進生涯新高的7記三分球。 路透社

勇士隊今日以148比106大勝馬刺，不僅締造本季最高單場得分，也重返西區第6。後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）成為最大功臣，全場攻下27分並投進生涯新高的7記三分球，他賽後受訪時坦言：「找到手感之後，打起來也輕鬆很多。」

勇士首節就火力全開，攻下本季最多的44分，其中一半來自禁區。波傑姆斯基與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）多次完成空中接力配合，前者還用一記誇張的假動作晃開防守者後完成拉桿上籃。賽後波傑姆斯基談到這波表現，「我就是想用節奏去創造空間，不是只靠速度，而是觀察防守者的重心。」

主帥柯爾（Steve Kerr）也盛讚波傑姆斯基的進步：「他的球感和閱讀比賽的能力正在提升，今天的投籃是加分，但我更喜歡他怎麼組織進攻，這是他一直努力練的東西。」

除了波傑姆斯基，穆迪（Moses Moody）也在第三節爆發，4分鐘內砍下11分，包括3記三分球。他談到與波傑姆斯基搭檔的默契時說：「我們都知道對方會在哪裡，這不是一朝一夕，是練出來的。我們的節奏很同步。」

勇士本場全隊命中率高達58.9%，三分球44投22中，其中有42球是來自助攻完成。連本季未投進三分球的中鋒魯尼（Kevon Looney）也在首節飆進一記外線，全隊氣氛高昂。柯爾笑說：「這就是我們理想的比賽樣貌，每個人都有角色，分享球，打出樂趣。」

不過也有隱憂，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）第二節不慎踩傷右腳踝退場，勇士官方表示為「右腳踝痠痛」，不會再回歸。這也是他本季第二度因同一處傷勢缺陣，狀況仍待觀察。

防守端方面，勇士全場抄截多達17次，轉換快攻得分以34比7大幅領先。巴特勒與希爾德（Buddy Hield）、穆迪合計貢獻10次抄截，展現球隊高壓防守的決心。

「這是一場我們迫切需要的勝利，尤其是球季最後衝刺階段，」巴特勒表示。「我們全隊都有共識，不只是打贏比賽，而是用我們的方式去贏。這才是季後賽球隊該有的姿態。」

目前勇士戰績42勝31敗，領先快艇半場勝差，在還剩8場比賽的情況下握有晉級前6的主動權。接下來將面對灰熊與湖人，兩場皆為關鍵排名戰。

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