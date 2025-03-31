快訊

被球團高層點名坐腿上 李雅英動怒：那不是可輕描淡寫帶過的玩笑話

牛五蔵14片櫛瓜880！業者強調顧品質 網友打臉：非常不誠實

徵才爭議／台大徵EMI師 全台4萬教師不能申請遭疑歧視

NCAA／奧本攜休士頓晉最後四強 第1種子全數出線17年來首見

中央社／ 綜合外電報導
奧本大學布魯姆。 路透社
奧本大學布魯姆。 路透社

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽，奧本大學今天以70比64力退密西根州大，休士頓大學則以69比50擊垮田納西大學，兩支勝隊加上已晉級的杜克與佛羅里達，最終4強全部出爐。

今年NCAA「最終4強」（Final Four）全出自各區第1種子，這是自2008年以來的首次。在今天8強戰中，奧本大學在布魯姆（Johni Broome）單場25分與14個籃板表現下，最後是70比64擊退密西根州立大學。

戰績32勝5敗的奧本大學是隊史第2次踏入最終4強，奧本大學之前唯一一次闖入4強是在2019年，當時的教練也是現在的皮爾（Bruce Pearl）。

休士頓大學克萊耶(右)。 路透社
休士頓大學克萊耶(右)。 路透社

另一場8強戰，休士頓大學由克萊耶（L.J. Cryer）的17分領軍，另外夏普（Emanuel Sharp）在下半場也得到他全場16分中的14分，最後休士頓大學以69比50取勝，隊史第7次進入最終4強，也是2021年以來首次。

休士頓大學曾兩度打進NCAA冠軍賽，不過在1983年輸給北卡羅來納州立大學，1984年輸給喬治城大學。

今年NCAA最終4強將在美國時間4月5日捉對廝殺，分別是由杜克大學對休士頓大學，奧本大學對佛羅里達大學。

延伸閱讀

NCAA／杜克優異防守扳倒阿拉巴馬 晉級最終4強

NCAA／NBA準狀元佛雷格繳30分全能數據 助杜克大學殺進8強

喜歡到寫進遺囑！英國男愛吃巧克力棒 死後連棺材都用同造型

NCAA／肯塔基擊敗伊利諾闖16強 新血陣容刷新紀錄

相關新聞

NCAA／奧本攜休士頓晉最後四強 第1種子全數出線17年來首見

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽，奧本大學今天以70比64力退密西根州大，休士頓大學則以69比50擊垮田納西大學，兩支...

NBA／騎士隊史第3次60勝！米契爾全能演出自評「本季最佳一戰」

騎士在本季締造歷史新頁。靠著米契爾（Donovan Mitchell）攻守兩端的全能發揮，克里夫蘭騎士今日在主場以127比122力退快艇，迎來本季第60勝，這是自2009-10年以來首度達成60勝里程

NBA／SGA連67場破20分 雷霆強奪9連勝挑戰多項紀錄

雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿33分8助攻7籃板的帶領下，在主場以132比111痛宰溜馬，收下9連勝，和本季第62勝，持續朝隊史包含西雅圖超音速的單季最多64勝紀

NBA／20分優勢花光不怕！湖人「三巨頭」轟85分退灰熊止敗

前一戰遭公牛隊上演瘋狂逆轉秀「絕殺」，湖人隊今天打算重振旗鼓，但最多20分領先卻在第四節花光，靠「小皇帝」詹姆斯（LeB...

NBA／受傷聽到「啪」一聲！泰托姆準大三元強勢回歸 綠衫軍奪8連勝

波士頓塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）今天傷癒復出，繳出「準大三元」29分、10籃板、8助攻，率隊以121比111擊敗聖安東尼奧馬刺，勇奪近期8連勝。

NBA／詹皇展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）前一場碰公牛隊成「戰犯」，讀秒階段關鍵失誤讓公牛有機會上演奇蹟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。