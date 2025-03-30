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UBA／得分王被守死 劉丞勳連三亞軍悟人生

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
廖本謙抽筋被隊友背下場。記者蘇健忠／攝影
廖本謙抽筋被隊友背下場。記者蘇健忠／攝影

連3年和政治大學在UBA公開男一級冠軍戰會師，健行科大都成衛冕軍寫連霸王朝的配角，健行的UBA賽史「得分王」劉丞勳苦笑說：「這就是人生，有超低起伏，球賽有輸有贏，都是成長的一部分。」

健行今天第一節就陷入16：27落後，一路挨打下以70：88吞敗，眼睜睜看政大完成跨季50連勝的5連霸壯舉。今天劉丞勳遭到封鎖，雖有全隊次高16分但全場10投僅3中，加上後衛徐宏瑋提早犯滿離場，無法撼動政大霸業。

賽後顯得淡定，劉丞勳認為今年的自己有所成長，「去年的我不太會分球，今年分很多球，但學弟很多是第一次打冠軍戰，有點緊張，相信這次失利會成為他們明年很好經驗。」

大四的劉丞勳確定下一步投入職籃選秀，國內或國外都有可能，他說：「大家可能覺得（UBA）成績重要，對我來說是一個過程，下個階段要成為『球隊需要我』的那個人，這才是重點。」

今天攻下健行最高20分的廖本謙，下半場追分時刻卻因抽筋提前退場，去年還是政大一員的他惋惜說，想幫助健行拿冠軍但差了一步，但也拚盡全力，政大的板凳深度也的確優於健行，「明年繼續努力，升上大三，要去帶領學弟。」

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