NBA／SGA連67場破20分 雷霆強奪9連勝挑戰多項紀錄

雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿33分8助攻7籃板的帶領下，在主場以132比111痛宰溜馬，收下9連勝，和本季第62勝，持續朝隊史包含西雅圖超音速的單季最多64勝紀錄邁進。

雷霆完成對溜馬的橫掃，除此之外，他們已經橫掃了16支球隊，剩下8場比賽分別要面對公牛、活塞、火箭、湖人（兩次）、太陽、爵士和鵜鶘，其中除了火箭外，其他對手都還沒有輸過，有機會將橫掃球隊數量往上提升。

另一方面，雷霆本季面對東區球隊已經取得27勝1敗的絕對優勢，追平1999-00年賽季湖人、2006-07年賽季獨行俠和2015-16年賽季勇士的紀錄，剩下兩場將在主場對上公牛和活塞，雷霆有望寫下對戰另一分區單季最多勝場紀錄。

加上今天大勝溜馬21分，雷霆本季已經有48場比賽淨勝兩位數分差，過去歷史上只有只有1971-72年賽季的湖人（50場）、2016-17年賽季的勇士（48場）、1970-71年賽季的公鹿（47場）、1995-96年賽季的公牛（46），達成過如此表現。而這4支強權都在該賽季贏得總冠軍。

亞歷山大今年賽季已經有47場比賽至少拿到30分，連續17場破25分，更是連續67場至少拿到20分，持續朝紀錄邁進。

張伯倫（Wilt Chamberlain）曾單季兩度連續80場破20分，「大O」羅伯森（Oscar Robertson）是連續76場，喬丹（Michael Jordan）則是連續69場。

SGA CONTINUES HIS HISTORIC SCORING SEASON!



⛈️ 33 PTS

⛈️ 7 REB

⛈️ 8 AST



It's his 47th 30+ PT game of the season, 17th straight game with 25+ PTS, & 67th straight game with 20+ PTS! pic.twitter.com/zfHvyaHSAF — NBA (@NBA) 2025年3月30日

加上前一場對灰熊37分0失誤表現，亞歷山大成為雷霆搬家後首位連兩場至少拿到30分且0失誤的球員。這讓哈利伯頓賽後直言：「即便不考慮雷霆戰績，亞歷山大也是本季年度MVP。」

談到雷霆團隊和個人正不斷突破或挑戰的紀錄里程碑，亞歷山大僅淡淡表示：「我們一點也不在乎這些事情。」

「看到這些紀錄感覺確實會不錯，但在內心深處卻沒有很在意，因為我們很清楚我們的目標是什麼。」亞歷山大說。