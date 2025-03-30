NBA／受傷聽到「啪」一聲！泰托姆準大三元強勢回歸 綠衫軍奪8連勝
波士頓塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）今天傷癒復出，繳出「準大三元」29分、10籃板、8助攻，率隊以121比111擊敗聖安東尼奧馬刺，勇奪近期8連勝。
近況火燙的塞爾蒂克今天作客馬刺，當家球星泰托姆也順利克服左腳踝扭傷、如願回歸戰線，從開局塞爾蒂克就占優勢，帶著雙位數領先進入中場休息，甚至第三節一度擴大至逼近20分差，在近乎整場皆處於領先情況下，塞爾蒂克最後以10分之差取勝。
此役傷癒復出的泰托姆表現亮眼，不僅攻下全場最高29分，還外帶10籃板、8助攻，向外界證明自己傷勢已經沒有大礙。
泰托姆賽後接受媒體聯訪時笑說，過去幾天無法上場感覺很無聊，並提到受傷當下有聽到「啪」一聲，「一開始很痛，但我很快就知道不會休息太久。」
例行賽進入尾聲，塞爾蒂克延續8連勝氣勢，穩居東區第2名位置，泰托姆認為，全隊按照比賽計畫進行，並在過程中不斷挑戰自己，專注達到目標，「我也很開心傷勢恢復，朝著好的方向前進。」
值得一提的是，季前大動作補進喬治（PaulGeorge）的費城76人，被看好有望躋身東區前段班，沒想到整季飽受傷兵困擾，尤其球星安比德（JoelEmbiid）、喬治相繼宣告本季報銷，隨著今天以95比118不敵邁阿密熱火，讓76人確定無緣取得季後賽門票。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言