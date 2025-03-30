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NBA／詹皇展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人隊球星詹姆斯(右)持球進攻。 路透
湖人隊球星詹姆斯(右)持球進攻。 路透

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）前一場碰公牛隊成「戰犯」，讀秒階段關鍵失誤讓公牛有機會上演奇蹟逆轉勝，今天碰灰熊隊他第一節就上演單手爆扣，全場更有25分、8助攻、6籃板、3抄截的全能數據，助隊以134：127帶走勝利，讓教練瑞迪克（JJ Redick）和隊友里夫斯（Austin Reaves）都讚不絕口。

瑞迪克透露，他今天早上特別把詹姆斯、里夫斯和唐西奇（Luka Doncic）找來開會，希望3人打得更有衝勁和創造力，3位球星晚上馬上用實際表現回應，合力拿下85分和25助攻，湖人全場134分就有120分和「三巨頭」有關。

湖人第一節就攻下39分，包括里夫斯和詹姆斯合作，讓詹姆斯在灰熊224公分中鋒周志豪前爆扣成功，全隊看似走出前一場遭公牛「絕殺」的低潮。

瑞迪克形容，詹姆斯今晚就是表現不可思議的領導者，不管是一開賽或整場比賽都如此，尤其球隊陷入低潮時，詹姆斯在暫停時刻用宏亮聲音鼓舞隊友，「我認為若他暫停時沒有說這些，我們或許不會贏下這場比賽。」

里夫斯補充說，詹姆斯暫停時充滿能量，「這是我好久以來第一次聽到他喊叫，說實話，這讓人耳目一新，我很喜歡。」

前一戰輸給公牛，讓湖人吞下近12場比賽的第8敗，今天奪勝讓湖人繼續保持西區第4，且和第5的灰熊隊拉開到1場勝差。

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