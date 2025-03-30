NBA／湖人「灰」別被中場絕殺陰霾 里夫斯：詹皇下達必勝令
洛杉磯湖人經歷前一場慘遭中場絕殺逆轉敗後，今天作客灰熊主場，靠著帶傷出賽的里夫斯（Austin Reaves）拿下全場最高31分帶領，以134比127擊敗灰熊，坐穩西區第4。
湖人前一場比賽在終場前10秒被芝加哥公牛連得9分，慘遭不可思議的逆轉敗；湖人今天作客曼菲斯灰熊，賽前湖人居西區第4、灰熊第5，但兩隊之間並無勝差。
這場關鍵的季後賽卡位戰，湖人首節就取得39比28領先，上半場最多領先達20分，不過，第三節被對手追上，導致第四節陷入拉鋸戰。
終場前8分鐘，湖人換上唐西奇（Luka Doncic）後連得4分，加上芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）飆進關鍵三分彈，才幫助湖人稍微拉開比數；終場前32秒，湖人還以8分領先，儘管已經沒有暫停，但這次沒再連續發生離譜失誤，穩穩將勝利留下。
2天前灰熊才開除總教練詹金斯（Taylor Jenkins），今天全隊似乎也沒有打出慶祝行情；灰熊總管克萊曼（Zach Kleiman）賽前受訪時特別強調，「這次更換總教練沒有任何球員的介入。」
帶著腳踝扭傷傷勢出賽的里夫斯（AustinReaves），攻下全場最高的31分，包括8投5中的三分球，包括終場前1分21秒的關鍵三分打，幫助球隊拉開到9分領先。
ESPN報導，里夫斯賽後表示：「當唐西奇進入聯盟後，就是我喜歡觀看的球員之一，這場比賽賽前我們跟灰熊並列第4，詹姆斯就告訴我們是一場必勝之戰。」
詹姆斯此役攻下25分、8助攻、6籃板，完成生涯例行賽4萬2000分，唐西奇則攻下29分、9助攻、8籃板。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言