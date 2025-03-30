NBA／湖人「灰」別被中場絕殺陰霾 里夫斯：詹皇下達必勝令

洛杉磯湖人經歷前一場慘遭中場絕殺逆轉敗後，今天作客灰熊主場，靠著帶傷出賽的里夫斯（Austin Reaves）拿下全場最高31分帶領，以134比127擊敗灰熊，坐穩西區第4。

湖人前一場比賽在終場前10秒被芝加哥公牛連得9分，慘遭不可思議的逆轉敗；湖人今天作客曼菲斯灰熊，賽前湖人居西區第4、灰熊第5，但兩隊之間並無勝差。

這場關鍵的季後賽卡位戰，湖人首節就取得39比28領先，上半場最多領先達20分，不過，第三節被對手追上，導致第四節陷入拉鋸戰。

終場前8分鐘，湖人換上唐西奇（Luka Doncic）後連得4分，加上芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）飆進關鍵三分彈，才幫助湖人稍微拉開比數；終場前32秒，湖人還以8分領先，儘管已經沒有暫停，但這次沒再連續發生離譜失誤，穩穩將勝利留下。

2天前灰熊才開除總教練詹金斯（Taylor Jenkins），今天全隊似乎也沒有打出慶祝行情；灰熊總管克萊曼（Zach Kleiman）賽前受訪時特別強調，「這次更換總教練沒有任何球員的介入。」

帶著腳踝扭傷傷勢出賽的里夫斯（AustinReaves），攻下全場最高的31分，包括8投5中的三分球，包括終場前1分21秒的關鍵三分打，幫助球隊拉開到9分領先。

ESPN報導，里夫斯賽後表示：「當唐西奇進入聯盟後，就是我喜歡觀看的球員之一，這場比賽賽前我們跟灰熊並列第4，詹姆斯就告訴我們是一場必勝之戰。」

詹姆斯此役攻下25分、8助攻、6籃板，完成生涯例行賽4萬2000分，唐西奇則攻下29分、9助攻、8籃板。