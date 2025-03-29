NBA／巴特勒搭檔柯瑞18戰16勝 全能數據創勇士最速紀錄

在柯瑞（Stephen Curry）復出的加持下，勇士克服一度落後12分的劣勢，第四節一波猛攻拉開兩位數分差，最終以16分之差擊敗鵜鶘，結束近期的2連敗。

柯瑞手感欠佳21投7中，進帳23分6助攻3籃板3抄截，巴特勒（Jimmy Butler）則補上18分10籃板4助攻；數據顯示，本季柯瑞與巴特勒同時出賽，勇士18戰16勝，兩人的搭檔效應依舊驚人。

巴特勒此戰再度創下新紀錄，累積出賽21場，成為勇士隊史最快拿到至少350分、100籃板、100助攻的球員。

勇士止住頹勢，不過在西區排名方面，由於對戰劣勢，即使和快艇戰績相同，勇士依然只能屈居第7。「我們正努力找回節奏，這場比賽的勝利將有助於我們做到這一點。」柯爾（Steve Kerr）說。

對於柯瑞的狀態，柯爾則表示，「他的狀態看起來很棒，打出了一場精彩的比賽，找回了自己的狀態。我覺得這一周的休息對他好處不少。」